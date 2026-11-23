Policyjna operacja trwała 18 i 19 listopada, a swoim zasięgiem objęła nie tylko Lubelszczyznę, ale również inne regiony Polski. Kryminalni z lubelskiego garnizonu kontrolowali lokalizacje, w których mogły przebywać osoby często zmieniające miejsce zamieszkania oraz ukrywające się przed organami ścigania. Całość działań nadzorował Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Na celowniku mundurowych znaleźli się zarówno podejrzani i oskarżeni o rozmaite czyny, jak i skazani prawomocnymi wyrokami na pobyt w areszcie lub więzieniu. W przypadku jedenastu osób działania funkcjonariuszy polegały na ustaleniu ich aktualnego miejsca pobytu.

Zatrzymania podczas akcji „Poszukiwany”. Oszustwa na BLIK i przestępstwa z nienawiści

Wspólne działania lubelskich „łowców głów” i mundurowych z Tomaszowa Lubelskiego doprowadziły do ujęcia trzech mężczyzn pod jednym adresem na terenie województwa mazowieckiego. Jednym z nich okazał się 28-letni obywatel Ukrainy ścigany dwoma listami gończymi za oszustwa metodą na BLIK, który najbliższe dwa lata spędzi za kratami.

W tym samym lokalu przebywał 54-letni obywatel Ukrainy, za którym wydano nakaz doprowadzenia za posługiwanie się cudzymi dokumentami. Trzecim zatrzymanym był 44-latek z województwa łódzkiego poszukiwany listem gończym oraz dwoma zarządzeniami za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Mężczyzna miał trafić do tymczasowego aresztu.

Z kolei mundurowi z Krasnegostawu ujęli 30-latka ściganego listem gończym za znieważenie na tle przynależności narodowej, za co ma do odsiadki osiem miesięcy. Sukces odnieśli także policjanci z Ryk, którzy zatrzymali 69-letniego mieszkańca tamtejszego powiatu, skazanego na rok i trzy miesiące więzienia za kradzieże.

Lubelscy „łowcy głów” w akcji. 20-latek poszukiwany za narkotyki schował się za lodówką

„Podczas akcji doszło także do nietypowej sytuacji podczas zatrzymania 20-latka z Lublina. Mężczyzna, chcąc uniknąć spotkania z policjantami ukrył się w specjalnie przygotowanym schowku za lodówką. Nie pomogła mu jednak nawet tak nietypowa kryjówka. Lubelscy »łowcy głów« odnaleźli mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym za posiadanie narkotyków. 20-latek ma do odbycia karę ponad pół roku pozbawienia wolności” – przekazał komisarz Kamil Karbowniczek.

Funkcjonariusze już teraz zapowiadają, że będą regularnie organizować kolejne tego typu operacje. Głównym celem tych uderzeń jest skuteczne egzekwowanie postanowień sądów oraz prokuratur, a także wyłapywanie przestępców próbujących uniknąć odpowiedzialności karnej.