Statystyki wyraźnie potwierdzają, że Polacy coraz chętniej wybierają pociągi. Publikowane przez Urząd Transportu Kolejowego dane eksploatacyjne pokazują, że w 2025 roku z kolei skorzystało 439 mln pasażerów, podczas gdy dekadę wcześniej, w 2015 roku, wynik ten wynosił zaledwie 280 mln. Z kolei w okresie od stycznia do września bieżącego roku pociągami podróżowało już niemal 351 mln osób, co stanowi bardzo dużą liczbę.

Sporo osób regularnie jeżdżących pociągami przyszło w sobotę na Dworzec Lublin Główny, by z czystej ciekawości sprawdzić kulisy funkcjonowania kolei. Odwiedzający mogli zajrzeć do kabin elektrowozów, zadać pytania kolejarzom oraz porozmawiać o codziennej służbie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei. Szczególne wrażenie na zgromadzonych robili właśnie mundurowi wyposażeni w kamizelki oraz broń przypiętą do boku.

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„Zawsze się ich bałem, a pan przybił ze mną piątkę” – opowiadał mamie przez telefon kilkulatek w wieku przedszkolnym, który razem z ojcem stał w kolejce, aby wejść do wnętrza nowoczesnego pociągu. „Tak, będę kolejarzem, już nie będę żołnierzem” – komunikował rodzicielce chłopiec, ogłaszając nagłą zmianę swoich życiowych planów na przyszłość.

Ten mały pasjonat pociągów nie był jednak jedynym przedstawicielem płci męskiej zafascynowanym koleją podczas tego sobotniego wydarzenia na dworcu.

„Czterdzieści lat temu dostałem kolejkę PIKO i tak zostało” – wyjaśnia Wojciech Trela, youtuber, który w sieci prowadzi kanał poświęcony kolejom na świecie. „Przyszedłem zweryfikować pewne informacje, mam nadzieję, że mi się uda” – dodaje twórca internetowy.

Na szczęście wiedza ekspercka nie była wymagana od uczestników konkursu polegającego na podawaniu sygnałów kolejowych, bo właśnie takiego określenia używa się w tej branży. Osoby zasiadające w kabinach lokomotyw wygrywały zarówno pojedyncze tony, jak i całe melodie. Zupełna cisza panowała z kolei w sali, w której po odczekaniu swojego w kolejce można było spróbować swoich sił w niemal rzeczywistym prowadzeniu pociągu za pomocą niezwykle popularnego symulatora EN57.

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„To zmodernizowane urządzenie na co dzień szkoli obecnych i przyszłych maszynistów POLREGIO” – wyjaśniali organizatorzy sobotniego wydarzenia na dworcu.

Sobotni piknik zorganizowano na kilka dni przed oficjalnym Dniem Kolejarza, który w kalendarzu przypada 25 listopada. Przy tej okazji wszystkim pracownikom kolei składamy życzenia stu lat.

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