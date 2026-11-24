Przez ręce mundurowych z Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie przechodzą codziennie tysiące paczek i kopert. W trakcie rutynowych działań funkcjonariusze postanowili dokładnie prześwietlić jeden z listów, który na pierwszy rzut oka wyglądał zupełnie zwyczajnie. Wewnątrz koperty celnicy natrafili na monetę wyglądającą na bardzo starą, co natychmiast wzbudziło ich podejrzenia.

Zabezpieczony przedmiot zbadał koordynator do spraw dóbr kultury. Z jego wstępnej ekspertyzy wynika, że w przesyłce znajdował się srebrnik księcia Włodzimierza I Wielkiego. Ten średniowieczny numizmat wybito na terenie Rusi Kijowskiej na przełomie X i XI stulecia. Specjaliści ocenili, że rynkowa wartość znaleziska oscyluje w granicach 5 tys. zł.

Dochodzenie w tej sprawie realizuje Lubelski Urząd Celno-Skarbowy, a nadzór nad czynnościami sprawuje Prokuratura Rejonowa w Lublinie. Dalsze losy numizmatu są uzależnione od ustaleń śledczych. W przypadku oficjalnego potwierdzenia, że zabezpieczona moneta jest zabytkiem, sąd może zadecydować o jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Taki obrót spraw otworzyłby drogę do przekazania cennego obiektu do jednego z muzeów.

Krajowa Administracja Skarbowa zwraca uwagę na obowiązujące przepisy. Urzędnicy przypominają, że nielegalny przywóz dóbr kultury do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej jest surowo zabroniony i może skutkować dotkliwymi karami.

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