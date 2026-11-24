W zakładzie pogrzebowym w Lublinie doszło do zamiany ciał dwojga noworodków.

Skremowano chłopca, którego rodzice chcieli przewieźć na sekcję zwłok.

Urna z jego prochami została pochowana przez drugą rodzinę.

Prokuratura zabezpieczyła dokumentację i monitoring; nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Śledztwo wszczęto 20 listopada. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył dzień wcześniej ojciec jednego z dzieci. Postępowanie dotyczy znieważenia zwłok, czyli czynu z art. 262 § 1 Kodeksu karnego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do chłodni Zakładu Pogrzebowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lublinie trafiły ciała dwojga noworodków. Dziewczynka zmarła 14 listopada w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1. Miała zostać skremowana. Chłopiec urodził się martwy 12 listopada, a zgodnie z wolą rodziców miał zostać przewieziony do Zakładu Patomorfologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4.

Według prokuratury podczas czynności wykonywanych przez pracownika zakładu doszło do zamiany ciał. Skremowano zwłoki chłopca, a urnę wydano drugiej rodzinie. Rodzice pochowali ją 18 listopada. Ciało dziewczynki nadal znajduje się w chłodni. O pomyłce obie rodziny poinformowano 19 listopada.

- W toku dotychczasowych czynności prokurator zabezpieczył dokumentację oraz nagrania z monitoringu zakładu pogrzebowego, a także przesłuchał w charakterze świadków rodziców obu dzieci oraz pracownika zakładu - przekazał prok. Marcin Kozak, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledczy planują uzyskać pełną dokumentację medyczną i pogrzebową, obejrzeć zapisy monitoringu oraz przesłuchać kolejnych pracowników zaangażowanych w przewóz i przechowywanie zwłok.

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Prokurator wydał też postanowienie o wyjęciu z grobu urny z prochami chłopca.

Na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów.