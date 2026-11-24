Wstępne policyjne ustalenia wskazują, że 46-latka z gminy Janowiec nie zachowała odpowiedniej uwagi podczas obserwacji jezdni. Kobieta wjechała w ustawioną na remontowanym pasie ruchu zaporę, a chwilę później potrąciła 60-latka pochodzącego z Bytomia.

Poszkodowany doznał rozległych obrażeń ciała. Początkowo przewieziono go do puławskiego szpitala, skąd trafił następnie do placówki medycznej w Lublinie. Przeprowadzone badanie potwierdziło trzeźwość kierującej pojazdem. Stan zdrowia potrąconego mężczyzny uniemożliwił z kolei weryfikację obecności alkoholu w jego organizmie.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Puławach badają teraz dokładne przyczyny oraz przebieg tego zdarzenia. Mundurowi przypominają o zachowaniu czujności, szczególnie w pobliżu prac drogowych. Zwracają uwagę, że szybko zapadający zmrok, opady oraz mokra bądź oblodzona jezdnia pogarszają widoczność i wydłużają drogę hamowania.