Oficjalne śledztwo ruszyło 24 listopada 2026 roku i obejmuje incydenty z bliżej nieokreślonego okresu, które miały miejsce maksymalnie do 13 października bieżącego roku. Postępowanie prowadzone jest pod kątem znęcania się nad osobami prawnie pozbawionymi wolności, co stanowi czyn zabroniony określony w artykule 247 paragraf 1 Kodeksu karnego.

Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie pierwsze kroki w tej sprawie podjęto z urzędu już 15 października, bezpośrednio po emisji telewizyjnego reportażu oraz ukazaniu się artykułu w prasie. W materiałach tych przywołano świadectwa dawnych podopiecznych ośrodka, którzy opisywali nielegalne praktyki przemocowe. Mowa w nich o zamykaniu w izolatce, uderzaniu przy użyciu pałki, a także nakazywaniu wielogodzinnego nocnego czyszczenia podłóg.

Zanim zapadła decyzja o formalnym wszczęciu postępowania, prokurator zweryfikował, czy opisywane sytuacje były już wcześniej przedmiotem innych dochodzeń. Skierował również wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o udostępnienie akt z przeprowadzonych w ośrodku kontroli, wydanych zaleceń oraz napływających skarg, a także odebrał wyjaśnienia od aktualnego dyrektora placówki. Dodatkowo śledczy poprosili spółkę TVN S.A. oraz twórcę materiału dziennikarskiego o przekazanie całości nagrań i wsparcie w dotarciu do dawnych podopiecznych, którzy zdecydowali się przed kamerą opowiedzieć swoją historię.

Przeprowadzone do tej pory działania nie wystarczyły do zidentyfikowania z imienia i nazwiska wszystkich potencjalnych ofiar. Główny ciężar prowadzenia dochodzenia przekazano funkcjonariuszom z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Sam prokurator zastrzegł jednak wyłączne prawo do stawiania oraz modyfikowania zarzutów, a także do podjęcia decyzji o ewentualnym zakończeniu całej sprawy.

Kolejnym krokiem organów ścigania będzie ustalenie danych osobowych dawnych podopiecznych i dokładne ich przesłuchanie. Funkcjonariusze zajmą się również przejęciem akt medycznych i pobytowych wychowanków oraz dokumentów kadrowych zatrudnionych w placówce ochroniarzy.