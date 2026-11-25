Do stłuczki doszło we wtorek, 24 listopada, około godziny 19.00 na rondzie imienia pułkownika Kuklińskiego, które stanowi jedno z najbardziej newralgicznych skrzyżowań w Lublinie. Krzyżują się tam dwie istotne miejskie arterie, czyli prowadząca z Czechowa do centrum aleja Kompozytorów Polskich oraz aleja Solidarności, wchodząca w skład trasy W-Z łączącej wschód z zachodem miasta.

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Prowadzący nissana micrę najprawdopodobniej wymusił pierwszeństwo, gdy zamierzał skręcić w lewo w kierunku Czechowa. Próbował wepchnąć się w kolejkę pojazdów, jadąc z pasa awaryjnego po zamalowanej w pasy części jezdni trwale wyłączonej z ruchu, i w efekcie uderzył w bok policyjnego BMW wykorzystywanego do patrolowania przez funkcjonariuszy drogówki. Mimo że po zderzeniu oba samochody opuściły rondo, na miejscu błyskawicznie utworzył się korek.

„Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie kierowcy nissana do sądu” – poinformował „Super Express” podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

W zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał, a obaj kierowcy biorący udział w kolizji byli trzeźwi.

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