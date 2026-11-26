Do zniszczeń doszło wieczorem w sobotę, 21 listopada. Ustalenia w tej sprawie poczynił dzielnicowy z Lubyczy Królewskiej. Z jego ustaleń wynika, że 16-latek uszkodził betonowe płyty ogrodzenia prywatnej posesji przy ulicy Lwowskiej, a także metalowy, gminny słupek zabezpieczający wyjście z placu zabaw w Bełżcu przy ulicy Mickiewicza.

Czytaj też: "Był takim klasowym ofermą". W domu wyżywał się na ojcu i bracie. Wszystko pokazywał w sieci

Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Nastolatek nie potrafił wytłumaczyć powodów swojego zachowania, a wstępnie oszacowana wartość powstałych strat wyniosła około 2 tysiące złotych.

Z uwagi na wiek sprawcy zgromadzone materiały trafią do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach prawnych wobec 16-latka.