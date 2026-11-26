Do zdarzenia w Chodlu doszło w poniedziałek przed godziną 14, gdy funkcjonariusze opolskiej drogówki zwrócili uwagę na Audi A3 poruszające się bez włączonych świateł mijania. Siedzący za kierownicą mężczyzna rozmawiał ponadto przez trzymany w dłoni telefon i jechał bez zapiętych pasów. Policjanci dali mu sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazując zatrzymanie auta do kontroli.

Kierujący zlekceważył polecenia mundurowych, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Ze względu na niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze na łuku stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Nawet po uszkodzeniu kół mężczyzna usiłował kontynuować jazdę, jednak wskutek awarii auto obróciło się na jezdni i zostało całkowicie unieruchomione. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę, którym okazał się 23-letni obywatel Ukrainy. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

W trakcie weryfikacji danych wyszło na jaw, że zatrzymany w ogóle nie ma prawa jazdy, a w przeszłości był już karany za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Dodatkowo 23-latka poszukiwał Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim.

Policjanci dotarli także do właściciela rozbitego Audi. Ustalili, że młody mężczyzna zabrał samochód swojego kolegi z parkingu zakładu pracy, robiąc to bez wiedzy i zgody posiadacza pojazdu.

Obywatel Ukrainy odpowie teraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz krótkotrwałe użycie cudzego auta, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Po wykonaniu czynności policjanci przekazali 23-latka funkcjonariuszom Straży Granicznej, wnioskując o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.