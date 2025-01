Kawałek historii

Lublin. Trwa wyburzanie kamienicy przy ul. Bernardyńskiej. Takich prac nie było tu od ponad 120 lat

Wyburzenie kamienicy przy ul. Bernardyńskiej zajmie kilka dni, dalsze prace w tym miejscu zajmą pewnie tygodnie... Takich zmian w śródmieściu Lublina nie było od lat, a przy Bernardyńskiej dokładnie od 1904 roku, kiedy to ostatecznie zburzono część zniszczonych zabudowań klasztornych należących do zakonu bernardynów, których klasztor powstał w tym miejscu ok. 1519 roku. Co to za ulica, jaka jest historia domu, którego już nie ma?