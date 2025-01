Ten polski dworzec to architektoniczna perełka. "Nie jest najgorzej"

Co najważniejsze jednak, przyjął się (nie bez oporów) wśród podróżnych i przewoźników. Miesięcznie obsługuje 250 tysięcy podróżnych, a przewoźnicy realizują z niego 850 kursów dziennie w ponad 70 kierunkach krajowych i międzynarodowych. Ruszył w połowie stycznia 2024 roku. - Rok temu Dworzec Lublin przywitał pierwszych pasażerów. Był to ważny, historyczny moment dla naszego miasta i całego regionu, ponieważ zyskaliśmy wyjątkową przestrzeń komunikacyjną. Od tamtej pory sukcesywnie zwiększamy jej funkcjonalność, by jak najlepiej odpowiadała na potrzeby mieszkanek i mieszkańców oraz wszystkich osób odwiedzających Lublin. W ciągu ostatnich 12 miesięcy udało nam się zrealizować zamierzone cele i sprawnie przeprowadzić proces uruchamiania nowego obiektu oraz przenosin przewoźników do lokalizacji w dzielnicy Za Cukrownią – mówi Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Budowa ruszyła w 2021 roku. Dworzec Lublin w krótkim czasie stał się wizytówką nowoczesnego Lublina. Budowano go dużo dłużej niż planowano, kosztował także sporo więcej niż zakładano, ale jest piękny i robi kolosalne wrażenie. O tym, że Dworzec Główny PKS w Lublinie "dusi się" w ścisłym centrum Lublina mówiono już od dawna. Położony u podnóża Starego Miasta nie był, mówiąc oględnie, wizytówką mającego spore aspiracje Lublina. Został po nim tylko zabytkowy budynek dworcowy, a cały ruch skierowany został na Dworzec Metropolitalny. Ten położony jest na rozległym placu tuż obok dworca PKP. Tam, gdzie onegdaj była ulica Dworcowa, stanowiska autobusowe, budynki byłej gazowni, komis samochodowy, budki z hot dogami...

- Nie jest najgorzej - oceniają nawet ci, którzy rok temu nie szczędzili krytycznych uwag. 12 stycznia w budynku dworca świętowano 1 urodziny, tortem częstowali pasażerów włodarze miasta, co spodobało się pasażerom. - No takiej obsługi to się nie spodziewaliśmy - mówili między sobą.

Aktualnie na dworcu operuje ponad 85 przewoźników, a ich liczba ciągle rośnie. Już wkrótce około 40 kolejnych będzie korzystać z nowoczesnego obiektu, świadcząc usługi dla mieszkańców i osób odwiedzających miasto. Z Dworca Lublin można dojechać do wielu miejscowości w Polsce, ale też za granicą (Bonn, Lyonu, Etretatu, Budapesztu, Marsyli, Pragi, Gdańska, Torunia, Wetliny, Ustrzyków Dolnych czy do Ukrainy).

Dworzec Lublin ma na swoim koncie sporo nagród. Tylko w ubiegłym roku otrzymał: wyróżnienia w kategorii „bryła – obiekty publiczne” konkursu Property Design Awards 2024 oraz w kategorii duży obiekt użyteczności publicznej w konkursie architektoniczno-urbanistycznym „Lider Dostępności 2024”; statuetkę „Lodołamacza” w kategorii Przyjazna Przestrzeń za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz architektonicznego Oskara, czyli nagrodę World Architecture Festival Award 2024 w kategorii Transport.

Kosztował, bagatela, 340 mln złotych, w kwocie tej kryją się także koszty przebudowy najbliższych ulic.

