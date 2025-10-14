10 najbardziej deficytowych zawodów. Tych osób w Polsce brakuje

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-14 21:53

Na polskim rynku pracy coraz wyraźniej widać brak rąk do pracy w kluczowych branżach. Z raportu portalu Business Insider wynika, że w wielu sektorach przedsiębiorcy mają ogromne trudności ze znalezieniem specjalistów, a zapotrzebowanie na niektóre zawody rośnie z roku na rok.

Lublin SE Google News

Rynek pracy w Polsce zmienia się w ekspresowym tempie

Polski rynek pracy w ostatnich latach przechodzi dynamiczne zmiany. Z jednej strony notujemy niskie bezrobocie, z drugiej widać rosnący deficyt pracowników w wielu branżach. Wpływ na to mają m.in. zmiany demograficzne, emigracja zarobkowa oraz szybki rozwój technologii, który stawia przed pracodawcami zupełnie nowe wyzwania. Co ciekawe, coraz częściej to nie pracownicy szukają pracy, ale pracodawcy walczą o specjalistów, oferując im coraz lepsze warunki zatrudnienia. Jakich jednak konkretnie fachowców brakuje?

Polecany artykuł:

31 października wolny od pracy? Jest potwierdzenie rządu

10 najbardziej deficytowych zawodów w Polsce

W ostatnim czasie portal Business Insider stworzył raport 10 najbardziej deficytowych zawodów w Polsce na analizie danych z "Barometru Zawodów 2025", który pokazuje liczbę powiatów z deficytem danego specjalisty, medianach wynagrodzeń z portalu Wynagrodzenia.pl oraz aktualnych ogłoszeniach w serwisie Pracuj.pl. Największe zapotrzebowanie widoczne jest obecnie na pracowników fizycznych, lecz nie tylko. Dokładną listę zawodów znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najbardziej deficytowe zawody w Polsce [LISTA]

10 deficytowych zawodów
10 zdjęć

W jakich zawodach jest największy deficyt?

Jednym z zawodów, w którym widać deficyt jest zawód dekarza. Okazuje się, że fachowców brakuje w 191 powiatach! Mediana zarobków dekarza w Polsce to 7100 zł brutto. Niestety, ale wiele doświadczonych dekarzy wyjeżdża z kraju i pracuje m.in. w Danii lub w Norwegii, bowiem tam zarobki są o wiele wyższe, a standard zatrudnienia i ubezpieczenia jest na lepszym poziomie.

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku mechaników, którzy również wyjeżdżają z kraju np. do Niemiec czy Holandii w celu wyższych zarobków. Mediana zarobków mechanika w Polsce to 6900 zł brutto, a średnie wypłaty w warsztatach to 6–9 tys. zł brutto miesięcznie.

Sonda
Zarobki w Polsce - ile powinno się zarabiać w złotówkach?

Polecany artykuł:

Mniej ofert zatrudnienia, więcej cudzoziemców. Tak wygląda polski rynek pracy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANKING
PRACA