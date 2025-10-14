10 najbardziej deficytowych zawodów. Tych osób w Polsce brakuje

Rynek pracy w Polsce zmienia się w ekspresowym tempie

Polski rynek pracy w ostatnich latach przechodzi dynamiczne zmiany. Z jednej strony notujemy niskie bezrobocie, z drugiej widać rosnący deficyt pracowników w wielu branżach. Wpływ na to mają m.in. zmiany demograficzne, emigracja zarobkowa oraz szybki rozwój technologii, który stawia przed pracodawcami zupełnie nowe wyzwania. Co ciekawe, coraz częściej to nie pracownicy szukają pracy, ale pracodawcy walczą o specjalistów, oferując im coraz lepsze warunki zatrudnienia. Jakich jednak konkretnie fachowców brakuje?

10 najbardziej deficytowych zawodów w Polsce

W ostatnim czasie portal Business Insider stworzył raport 10 najbardziej deficytowych zawodów w Polsce na analizie danych z "Barometru Zawodów 2025", który pokazuje liczbę powiatów z deficytem danego specjalisty, medianach wynagrodzeń z portalu Wynagrodzenia.pl oraz aktualnych ogłoszeniach w serwisie Pracuj.pl. Największe zapotrzebowanie widoczne jest obecnie na pracowników fizycznych, lecz nie tylko. Dokładną listę zawodów znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Najbardziej deficytowe zawody w Polsce [LISTA]

W jakich zawodach jest największy deficyt?

Jednym z zawodów, w którym widać deficyt jest zawód dekarza. Okazuje się, że fachowców brakuje w 191 powiatach! Mediana zarobków dekarza w Polsce to 7100 zł brutto. Niestety, ale wiele doświadczonych dekarzy wyjeżdża z kraju i pracuje m.in. w Danii lub w Norwegii, bowiem tam zarobki są o wiele wyższe, a standard zatrudnienia i ubezpieczenia jest na lepszym poziomie.

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku mechaników, którzy również wyjeżdżają z kraju np. do Niemiec czy Holandii w celu wyższych zarobków. Mediana zarobków mechanika w Polsce to 6900 zł brutto, a średnie wypłaty w warsztatach to 6–9 tys. zł brutto miesięcznie.