W 2025 roku Wszystkich Świętych przypada w sobotę, co otwiera drogę do dodatkowego dnia wolnego dla pracowników.

Większość firm prawdopodobnie zdecyduje się na wolny piątek, 31 października, tworząc długi weekend.

Rząd potwierdził dzień wolny, a urzędy odbiorą go 10 listopada, dowiedz się, czy Ciebie też to dotyczy!

Każdy pracownik lubi, gdy kalendarz układa się wyjątkowo korzystnie. Jak już wiadomo, rok 2025 przyniesie Polakom kilka okazji do dłuższego odpoczynku, a jedna z nich pojawi się właśnie na przełomie października i listopada. Wszystkich Świętych w tym roku przypadnie bowiem w sobotę, a to oznacza, że pracownikom etatowym przysługuje dodatkowy dzień wolnego. Dla wielu osób to świetna wiadomość, ponieważ oznacza szansę na kolejny długi weekend tuż przed jesiennymi świętami.

31 października 2025 dniem wolnym dla Polaków?

Jeśli święto przypada w dzień wolny od pracy, czyli najczęściej w sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym.

W 2025 roku 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada właśnie w sobotę. To oznacza, że pracownicy etatowi mogą liczyć na dodatkowy dzień odpoczynku. W praktyce większość firm zdecyduje się na wolne 31 października (piątek), co da aż trzy dni weekendu z rzędu - od piątku do niedzieli. Co ciekawe, rząd zdecydował jednak, że urzędy i instytucje państwowe odbiorą dzień wolny 10 listopada 2025 roku, czyli w poniedziałek przed Świętem Niepodległości.

Urzędnicy będą mieli więc aż cztery dni wolnego – od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada włącznie. Tym samym nie można wykluczyć, że niektóre firmy prywatne również pójdą tą drogą i udzielą wolnego 10 listopada, łącząc go z państwowym świętem.

Dni wolne w 2025 roku

Dni wolne od pracy w 2026 roku

Najważniejsze dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku to m.in.:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy – niedziela 5 kwietnia

Drugi dzień Wielkiej Nocy – poniedziałek 6 kwietnia

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Pierwszy dzień Zielonych Świątek – niedziela 24 maja,

Boże Ciało 4 czerwca,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia – sobota (przysługuje inny dzień wolny za święto w sobotę).