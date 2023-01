Patryk, Julia i Piotr rozbili się audi na słupie. Ich życia zgasły. Płoną już tylko znicze

"Fakt" informuje, że Patryk miał pożyczyć audi od dziadka. Chłopak był świeżo upieczonym kierowcą. Mający 18 lat młodzieniec w połowie grudnia odebrał prawo jazdy. W czwartek, 5 stycznia na przejażdżkę osobowym audi zabrał troje znajomych. Pochwalili się w sieci, że pędzą ulicami Lublina.

Tragiczny wypadek w Lublinie. Prorocze nagranie nastolatków

Jeden z pasażerów audi A4 wrzucił do mediów społecznościowych krótkie nagranie. - Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli, k***a! - powiedział pasażer. Na liczniku mieli 140 km/h. Jechali ulicą Jana Pawła II, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h/. To tam doszło do tragedii. Patryk stracił panowanie nad autem, samochód z czwórką nastolatków uderzył w słup. Auto było roztrzaskane. Żeby dostać się do poszkodowanych, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Troje nastolatków zginęło. Ofiarami tragedii są 18-letni Patryk, 17-letni Piotr i ich koleżanka, 16-letnia Julia. Jedynym, który ocalał, był 17-letni Kuba. Chłopak trafił do szpitala. Jego stan jest już stabilny. Nastolatkowie nie przypuszczali, że słowa, które padły w samochodzie podczas nagrania przed tragedią, będą prorocze. Film bada prokuratura.

Lublin opłakuje ofiary wypadku. W miejscu tragedii płoną znicze

Wypadkiem w Lublinie żyje cała Polska. Okoliczności tej tragedii wzbudzają wielkie emocje. Na miejscu wypadku płoną znicze, choć od zdarzenia minęło kilka dni. Są tam również biało-różowe kwiaty. Na słupie nadal widać ślady uderzenia audi. Siła była tak ogromna, że z umieszczonych nad ziemią lamp powypadały żarówki. Pośród zniczy leży również prawdopodobnie fragment lusterka rozbitego samochodu. Zdjęcia z miejsca wypadku w Lublinie możecie zobaczyć w naszej galerii.

