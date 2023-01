Dominik stracił życie po tym, jak wpadł do rzeki. Rozpacz ojca: "Mój kochany synku serce mi pęka na milion kawałków"

Pijany jak smok jechał busem do przewożenia niepełnosprawnych! Spowodował paskudny wypadek

Nie żyje trzech nastolatków. Czwarty walczy o życie w szpitalu

Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek, 5 stycznia tuż przed północą w Lublinie w rejonie skrzyżowania z ul. Gęsią. Jak podaje lublin112.pl, samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w słup latarni. Samochodem podróżowali nastolatkowie, za kierownicą audi, jadącego w kierunku al. Kraśnickiej miał siedzieć 18-latek. Z zeznań świadków wynika, że samochód pędził z dużą prędkością, a kierowca w pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą. Jak podaje portal, audi przeleciało przez pas zieleni i z impetem uderzyło w słup przydrożnej latarni.

Siła uderzenia była tak duża, że z samochodu nie zostało nic. Wyglądał jak zmielona puszka po napoju, a podróżujący nim nastolatkowie zostali zakleszczeni wewnątrz. Jednego z młodych ludzi udało się wyciągnąć, pozostałych przy pomocy specjalistycznego sprzętu musieli uwolnić strażacy.

Niestety, mimo wysiłku ratowników na miejscu zginęły trzy osoby. To kierujący autem 18-latek, 17-letni pasażer i nastolatka. Czwarta osoba wciąż walczy o życie. To 16-letni chłopak, który w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Policja bada sprawę tragicznego wypadku pod nadzorem prokuratury.

Sonda Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy? Tak Nie