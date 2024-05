"Da się pojechać"

Eliminacje do ogólnopolskiego finału konkursu "Policjant Ruchu Drogowego 2024"

Na co dzień sami dbają o jakość i bezpieczeństwo jazdy innych kierowców, teraz policjanci z lubelskiej drogówki wystąpili w nietypowej dla siebie roli: ich umiejętności jazdy były dokładnie kontrolowane! I ochoczo pokazywali, że potrafią to robić naprawdę profesjonalnie i bezpiecznie. A wszystko to w ramach turnieju, w którym policjanci drogówki z lubelskiego garnizonu walczyli o tytuł "Policjanta Ruchu Drogowego 2024".