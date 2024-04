"Dzień dobry panu". 36-latek oberwał paralizatorem. Akcja na parkingu w Lublinie

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. „Jedynki” w woj. lubelskim

W ostatni weekend policjanci zostali wezwani na interwencje do marketu budowlanego. - Ze zgłoszenia ochrony wynikało, iż doszło tam do kradzieży elektronarzędzi. Miało to być już drogie przestępstwo dokonane przez tego samego mężczyznę. W obu przypadkach sprawca zdołał uciec. Łączne straty oszacowano na blisko 4 tysiące złotych - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Podczas przeglądania monitoringu mężczyzna został zauważony w okolicy sklepu. Od razu wybiegł do niego umundurowany policjant. - Gdy sprawca tylko zobaczył mundur zaczął uciekać. Pomimo ostrzeżeń nie zamierzał się zatrzymać. Dlatego policjant w bezpiecznym miejscu podjął decyzję o użyciu tasera. Urządzenie spełniło swoje zadanie i 36-latek już po chwili był obezwładniony - kontynuuje oficer prasowy. Mieszkaniec Lublina usłyszał dwa zarzuty kradzieży na łączną sumę blisko 4 tysięcy złotych. Część elektronarzędzi zdążył już sprzedać w lombardzie. Policjanci opublikowali nagranie z zatrzymania.

Taser, czyli paralizator jest uznawany za skuteczny i bezpieczny środek przymusu bezpośredniego wykorzystywany w policji. Skuteczny, bo w kilka sekund można obezwładnić przestępce. Bezpieczny, ponieważ wiązka prądu elektrycznego wysyłanego z tasera nie powoduje obrażeń ciała.

