Szokujące okoliczności ucieczki

Jak uciekł Bartłomiej B.? Spali, zamiast pilnować! Szokujące kulisy ucieczki podejrzanego o podwójne zabójstwo

Podejrzany o podwójne morderstwo Bartłomiej B. nadal jest poszukiwany. Mężczyzna 3 dni temu uciekł ze szpitala w Radecznicy. Jak to możliwe, że 34-latek wydostał się na wolność? Dotarliśmy do nieoficjalnych informacji w tej sprawie. Okazuje się, że pilnujący go funkcjonariusze służby więziennej nie spostrzegli, że 34-latek uciekł, bo po prostu spali.