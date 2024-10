"Spali czy co?". Kompromitacja służb. Trzeci dzień szukają mordercy

Trzeci dzień trwają poszukiwania 34-letniego Bartłomieja Blachy, który jest podejrzany o podwójne zabójstwo. Mężczyzna uciekł ze szpitala psychiatrycznego, gdzie był pod dozorem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jak to możliwe, że mężczyzna, który przyznał się do zabicia brata i ojca, uciekł na wolność? Internauci mówią o kompromitacji. "Jeden strażnik powinien być w środku, drugi na zewnątrz... Ja się pytam, jak??? Spali czy co?", "Ładnie go pilnowali" - komentują.

Obecnie w poszukiwaniach bierze udział ponad 170 policjantów. - Akcja poszukiwawcza odbywa się na terenie powiatów zamojskiego i biłgorajskiego - powiedziała "Radiu Lublin" podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. - Policjanci ruchu drogowego tworzą posterunki blokadowe na drogach biegnących od Radecznicy w kierunku powiatu biłgorajskiego. Kontrolują pojazdy pod kątem osób znajdujących się w autach. Do poszukiwań wykorzystujemy śmigłowiec policyjny.

Czytaj też: Podejrzany o zabójstwo uciekł ze szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków

Policjanci dostają informacje od ludzi, którzy podobno widzieli poszukiwanego, ale żadne ze zgłoszeń się nie potwierdziło.

Poszukiwany Bartłomiej Blacha

wzrost 179 centymetrów

niebieskie oczy

włosy krótkie blond

w czasie ucieczki ubrany był w czarny dres, z szarymi wstawkami na spodniach i rękawach bluzy

Osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu Bartłomieja Blachy proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu – telefon 47 815 14 17 lub z Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju – telefon: 47 815 22 10. Informacje można przekazywać również za pośrednictwem numeru alarmowego 112 lub do najbliższej jednostki Policji.