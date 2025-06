Czy 11 lipca będzie wolny od pracy? Rząd podjął decyzję

Spis treści

Czy 11 lipca jest dniem wolnym od pracy?

11 lipca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe święto państwowe przyjęte niemal jednogłośnie przez Sejm i Senat upamiętnia dramatyczne wydarzenia z lat 1939–1946, w szczególności tzw. "krwawą niedzielę" z 11 lipca 1943 roku. Co ważne, mimo że 11 lipca będzie świętem państwowym, nie zostanie włączony do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że w tym dniu obowiązują normalne godziny pracy, a instytucje i firmy działają bez zmian.

Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA

11 lipca 1943 roku doszło do kulminacji zbrodni na Wołyniu, znanej jako "krwawa niedziela". W ciągu jednego dnia ukraińscy nacjonaliści z OUN i UPA przeprowadzili skoordynowane ataki na około 100 polskich miejscowości, mordując tysiące osób, w tym kobiety, dzieci i starców.

Nowe święto ma na celu nie tylko upamiętnienie ofiar, ale także edukację społeczeństwa na temat tragicznych wydarzeń na Kresach Wschodnich. To ważny krok w kierunku zachowania prawdy historycznej i oddania hołdu tym, którzy zginęli z rąk nacjonalistów ukraińskich w latach 1939–1946.

Dni wolne w 2025 roku

Poniżej zamieszczamy pełną listę ustawowo wolnych dni od pracy w Polsce w 2025 roku:

1 stycznia (środa) – Nowy Rok

6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc (pierwszy dzień)

21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (czwartek) – Święto Pracy

3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (niedziela) – Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)

19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (drugi dzień)