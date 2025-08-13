W centrum Zamościa 84-latka została potrącona przez motocyklistę na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Do zdarzenia doszło wczoraj, na jednej z ulic w ścisłym centrum miasta.

Kierujący motocyklem 23-latek tłumaczył, że zauważył pieszą w ostatniej chwili z powodu rosnących przy ulicy krzewów.

84-latka trafiła do szpitala, ale nie doznała obrażeń zagrażających życiu.

Do zdarzenia doszło we wtorek (12.08) na jednej z ulic w centrum miasta. Według ustaleń policji, 84-latka znajdowała się na przejściu dla pieszych, gdy nadjeżdżający ulicą motocyklista marki Honda uderzył w nią lewym bokiem pojazdu. Siła uderzenia przewróciła kobietę na jezdnię. Do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego pierwszej pomocy udzielili jej przechodnie.

Tłumaczenia motocyklisty

Kierujący motocyklem 23-latek z gminy Zamość oświadczył funkcjonariuszom, że zauważył pieszą dopiero w ostatniej chwili, tłumacząc to ograniczoną widocznością spowodowaną rosnącymi przy ulicy krzewami. Mężczyzna próbował wyhamować i ominąć kobietę, jednak manewr zakończył się niepowodzeniem. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Apel policji

Podinspektor Arkadiusz Arciszewski z zamojskiej policji przypomina o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski monitoring, a nagranie opublikowano ku przestrodze. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek na drodze, aby uniknąć podobnych wypadków w przyszłości.