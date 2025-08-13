Potrącenie 84-latki na pasach w Zamościu. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu

2025-08-13 16:12

W centrum Zamościa doszło do groźnego wypadku z udziałem pieszej i motocyklisty. 84-letnia mieszkanka miasta, przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych, została potrącona przez 23-letniego kierowcę motocykla. Kobieta trafiła do szpitala, jednak – jak ustalono – nie doznała obrażeń zagrażających jej życiu.

  • W centrum Zamościa 84-latka została potrącona przez motocyklistę na oznakowanym przejściu dla pieszych.
  • Do zdarzenia doszło wczoraj, na jednej z ulic w ścisłym centrum miasta.
  • Kierujący motocyklem 23-latek tłumaczył, że zauważył pieszą w ostatniej chwili z powodu rosnących przy ulicy krzewów.
  • 84-latka trafiła do szpitala, ale nie doznała obrażeń zagrażających życiu.

Do zdarzenia doszło we wtorek (12.08) na jednej z ulic w centrum miasta. Według ustaleń policji, 84-latka znajdowała się na przejściu dla pieszych, gdy nadjeżdżający ulicą motocyklista marki Honda uderzył w nią lewym bokiem pojazdu. Siła uderzenia przewróciła kobietę na jezdnię. Do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego pierwszej pomocy udzielili jej przechodnie.

Tłumaczenia motocyklisty

Kierujący motocyklem 23-latek z gminy Zamość oświadczył funkcjonariuszom, że zauważył pieszą dopiero w ostatniej chwili, tłumacząc to ograniczoną widocznością spowodowaną rosnącymi przy ulicy krzewami. Mężczyzna próbował wyhamować i ominąć kobietę, jednak manewr zakończył się niepowodzeniem. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Apel policji

Podinspektor Arkadiusz Arciszewski z zamojskiej policji przypomina o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski monitoring, a nagranie opublikowano ku przestrodze. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek na drodze, aby uniknąć podobnych wypadków w przyszłości.

