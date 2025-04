Dwa dodatkowe dni wolne od pracy w Polsce w 2025 roku. Właśnie ogłoszono decyzję

Miał jechać z 10 kolegami w aucie, ale został, by pomóc mamie. Los ocalił chłopaka z Chełma

Dni wolne od pracy w 2025 roku

Wielu pracowników już od stycznia zastanawia się, kiedy w 2025 roku będą mieli okazję do odpoczynku. W Polsce dni ustawowo wolne od pracy są określone w przepisach i obejmują święta państwowe oraz religijne. Oprócz nich można oczywiście skorzystać także z urlopu, aby wydłużyć sobie czas wolny zwłaszcza w przypadku tzw. długich weekendów. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Długie weekendy w 2025 r. Weź wolne w tych dniach, a sprytnie "oszukasz system". Co więcej, w 2025 roku pojawią się także dodatkowe dni wolne od pracy, o których wcześniej nie było mowy!

Dodatkowe dni wolne od pracy dla tych pracowników. Podjęto decyzję

Prezes Rady Ministrów zdecydował o przyznaniu dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy dla pewnej grupy pracowników, a powodem są święta przypadające w sobotę. Mowa o Święcie Narodowym Trzeciego Maja oraz Dniu Wszystkich Świętych, które są ustawowo wolne od pracy i zajęć dydaktycznych.

Okazuje się, że na ogół, jako iż święta te wypadają w sobotę, osoby pracujące od poniedziałku do piątku mogłyby stracić możliwość skorzystania z tych dni wolnych. Na szczęście, Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie, które to zmienia. Zgodnie z tym zarządzeniem, członkowie korpusu służby cywilnej otrzymają dodatkowe dni wolne:

2 maja (piątek przed Świętem Narodowym Trzeciego Maja)

10 listopada (poniedziałek przed Narodowym Świętem Niepodległości)

W praktyce oznacza to, że osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych, w tym na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, stanowiskach średniego szczebla zarządzania, stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagających, będą mogły w 2025 roku cieszyć się dwoma dodatkowymi, wydłużonymi weekendami.

7 dodatkowych dni wolnych w 2025 roku. Pracownicy mogą je wykorzystać bez uzasadnienia

Co z pozostałymi pracownikami? Wolne za święto w sobotę - zasady Kodeksu Pracy

Co jednak z osobami spoza korpusu służby cywilnej? Czy one również mają prawo do "odebrania" święta przypadającego w sobotę? Okazuje się, że tak! Zgodnie z przepisami każdy pracodawca ma obowiązek zrekompensowania pracownikom święta przypadającego w sobotę poprzez udzielenie im dnia wolnego. Tym samym więc osoby zatrudnione na umowę o pracę również otrzymają dzień wolny w zamian za Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Dzień Wszystkich Świętych.

Dni wolne w 2025 roku

