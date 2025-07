W tym mieście bywał Jan III Sobieski. Miejscowość z królewskim rozmachem!

Spis treści

Gdzie na wakacje w lipcu? To perełka Lubelszczyzny

Polska oferuje szeroki wybór jeśli chodzi o podróże, jednak nie wszystkie urokliwe miejscówki znajdują się na pierwszych stronach przewodników. Są bowiem w naszym kraju lokalizacje nieznane, w których historia splata się z harmonią architektury, a spacer po rynku przypomina podróż w czasie. W pewnym mieście w województwie lubelskim na turystów czekają twierdze, pałace i świątynie, zapierające dech w piersiach. Co ciekawe, mowa o miejscowości, w której gościł sam Jan III Sobieski, a dziś nadal można poczuć klimat dawnych czasów.

W tym mieście bywał Jan III Sobieski. To miejscowość z królewskim rozmachem

Wschodnia Polska według wielu osób nie ma nic ciekawego do zaproponowania jeśli chodzi o podróże, lecz nic bardziej mylnego. Okazuje się, że to właśnie w tym regionie kryje się prawdziwa perełka, a mianowicie Zamość. Mało kto o tym wie, ale to jedno z najlepiej zachowanych renesansowych miast w Europie, zaprojektowane od podstaw jako "miasto idealne". Co więcej - tak jak wspominaliśmy - spacerował tu sam Jan III Sobieski, król Polski i pogromca Turków spod Wiednia, a dziś każdy może poczuć się tam, choć odrobinę królewsko.

"Miasto idealne" - Zamość [ZDJĘCIA]

Królewski Zamość zaprasza turystów

Zamość powstał w XVI wieku z inicjatywy hetmana Jana Zamoyskiego - kanclerza wielkiego koronnego, który powierzył projekt miasta włoskiemu architektowi Bernardo Morando. Miało to być miasto doskonałe, łączące funkcje obronne, administracyjne i kulturalne. W krótkim czasie Zamość stał się ważnym ośrodkiem handlowym, intelektualnym oraz militarnym i nieprzypadkowo zawitał tu sam Jan III Sobieski jako hetman i późniejszy król. Miasto zachwycało bowiem rozmachem, a twierdza była jedną z najsilniejszych w kraju.

Co fajnego jest w Zamościu?

Zamość to prawdziwy raj dla miłośników historii, architektury i klimatycznych spacerów. Poniżej zamieszczamy kilka najważniejszych atrakcji w mieście:

Rynek Wielki i ratusz

Twierdza Zamość

Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła

Pałac Zamoyskich

Akademia Zamojska

Muzeum Fortyfikacji i Broni

Centrum "Synagoga"

Brama Lwowska w Zamościu.