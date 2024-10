Bartłomiej miał zabić siekierą brata i ojca. Uciekł ze szpitala psychiatrycznego

i Autor: Mariusz Mucha/Super Express, policja

Uciekł ze szpitala

Trwają poszukiwania 34-letniego Bartłomieja, który miał zabić siekierą brata i ojca. Mężczyzna uciekł ze szpitala

mucha | vera 19:19

Bartłomiej Blacha (34 l.), sprawca masakry, do której doszło w lipcu tego roku w okazałym domu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie, jest na wolności. Mężczyzna siekierą rozłupał czaszkę swemu bratu Wojciechowi (+44 l.) i ciężko ranił swego ojca Stanisława (+65 l.), który po dwóch miesiącach zmarł w szpitalu. Sprawca ponurej tragedii trafił do aresztu, skąd po nieudanej próbie samobójczej zabrano go do szpitala psychiatrycznego w Radecznicy, uciekł stamtąd w nocy z niedzieli na poniedziałek.