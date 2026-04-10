Fragment rakiety znaleziony na Lubelszczyźnie. Akcja Żandarmerii Wojskowej

fragment rakiety znaleziony w sadzie w Jarosławcu (pow. zamojski)

odkrycia dokonała osoba prywatna podczas prac

możliwy związek z działaniami z nocy 9/10 września 2025 r.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz poinformował w piątek, że na terenie sadu w Jarosławcu odnaleziono „niewielki fragment rakiety najprawdopodobniej użytej przez lotnictwo do zwalczania rosyjskich dronów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września 2025 r.”.

„Teren miejsca znalezienia został zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego” – zaznaczono w komunikacie.

Rzecznik prasowy Oddziału ŻW w Lublinie mjr Damian Stanula potwierdził PAP, że fragment prawdopodobnie rakiety został znaleziony został w miejscowości Jarosławiec w powiecie zamojskim przez osobę prywatną podczas prac w sadzie. - Obecnie na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza. Na miejsce udał się także prokurator wojskowy - dodał Stanula.

W marcu w miejscowości Krzywowierzba w gm. Wyryki (Lubelskie) jeden z mieszkańców odnalazł metalowe szczątki niezidentyfikowanego obiektu i zawiadomił policję. Jak informowała wtedy ŻW, to prawdopodobnie szczątki sojuszniczej rakiety, użytej do zestrzelenia drona we wrześniu ub.r.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje 8. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Ten sam wydział prowadzi postępowanie w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną we wrześniu ub. r.

W nocy z 9 na 10 września ub.r. wiele dronów spadło na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. W Wyrykach-Woli (ok. 12 km od Krzywowierzby) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy.

Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków; wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim