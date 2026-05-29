Wyniki LOTTO 29.05.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki EuroJackpot 29.05.2026
W losowaniu EuroJackpot w dniu 29 maja 2026 roku padły takie liczby: 3, 20, 21, 42, 49 oraz dodatkowo 5, 6.
Wyniki MultiMulti 29.05.2026
Godzina 14:00: 1, 12, 13, 20, 23, 31, 45, 46, 47, 50, 51, 57, 60, 62, 67, 69, 72, 74, 78, 79 oraz dodatkowo 62.
Godzina 22:00: 2, 3, 7, 10, 13, 18, 33, 41, 47, 48, 49, 52, 54, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 71 oraz dodatkowo 54.
Wyniki EkstraPensja 29.05.2026
W losowaniu EkstraPensja w dniu 29 maja 2026 roku padły takie liczby: 2, 3, 13, 14, 32 oraz dodatkowo 1.
Wyniki MiniLotto 29.05.2026
W losowaniu MiniLotto w dniu 29 maja 2026 roku padły takie liczby: 1, 2, 17, 23, 33.
Wyniki Kaskada 29.05.2026
Godzina 14:00: 2, 3, 6, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24.
Godzina 22:00: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21.
Lotto 2026 - dni i godziny losowań
W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.
|Gra
|Dni losowań
|Godzina losowania
|Lotto
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00
|Lotto Plus
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00 (po losowaniu Lotto)
|Multi Multi
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Mini Lotto
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Kaskada
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Ekstra Pensja
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Ekstra Premia
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Eurojackpot
|wtorek, piątek
|ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
|Keno
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:34–23:54
|Szybkie 600
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:36–23:52