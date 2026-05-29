Wyniki LOTTO 29.05.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-05-29 23:16

Jakie liczby wygrały w Lotto 29 maja 2026 roku w losowaniach EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada oraz MiniLotto? Poniżej znajdziesz kompletne zestawienie szczęśliwych numerów, które pozwolą Ci błyskawicznie sprawdzić swój kupon i przekonać się o wygranej. Porównaj swoje skreślenia z dzisiejszymi wynikami i dowiedz się, czy właśnie dołączyłeś do grona nowych milionerów.

Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki EuroJackpot 29.05.2026

W losowaniu EuroJackpot w dniu 29 maja 2026 roku padły takie liczby: 3, 20, 21, 42, 49 oraz dodatkowo 5, 6.

Wyniki MultiMulti 29.05.2026

Godzina 14:00: 1, 12, 13, 20, 23, 31, 45, 46, 47, 50, 51, 57, 60, 62, 67, 69, 72, 74, 78, 79 oraz dodatkowo 62.

Godzina 22:00: 2, 3, 7, 10, 13, 18, 33, 41, 47, 48, 49, 52, 54, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 71 oraz dodatkowo 54.

Wyniki EkstraPensja 29.05.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 29 maja 2026 roku padły takie liczby: 2, 3, 13, 14, 32 oraz dodatkowo 1.

Wyniki MiniLotto 29.05.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 29 maja 2026 roku padły takie liczby: 1, 2, 17, 23, 33.

Wyniki Kaskada 29.05.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 6, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 21.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
