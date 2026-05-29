Blok z wielkiej płyty czy nowe budownictwo? Wybór jest jasny

Anastazja Lisowska
2026-05-29 15:10

Wybór między blokiem z wielkiej płyty a nowym budownictwem na pierwszy rzut oka wydaje się prosty - nowoczesne mieszkania kuszą standardem, wygodą i technologią, a starsze budynki często kojarzą się z przeszłością i kompromisami. W praktyce jednak sprawa nie jest tak jednoznaczna, bo oba rozwiązania mają swoje mocne i słabsze strony.

Ursynów Północny: Wielka płyta w cieniu ewidencji zabytków

Rynek nieruchomości w Polsce od lat dzieli się na dwa główne "światy" - starsze osiedla z wielkiej płyty oraz dynamicznie rozwijające się nowe inwestycje deweloperskie. Każde z tych rozwiązań powstało w zupełnie innych realiach i odpowiadało na inne potrzeby mieszkańców. Dziś oba funkcjonują równolegle, a osoby szukające mieszkania stają przed wyborem, który nie sprowadza się wyłącznie do metrażu czy ceny, ale też stylu życia, oczekiwań wobec przestrzeni i codziennego komfortu.

Nowe budownictwo: komfort, technologia i "święty spokój"

Nowe osiedla kuszą przede wszystkim nowoczesnością. Deweloperzy oferują dziś standard, który jeszcze kilkanaście lat temu był luksusem. Do najczęstszych zalet należą:

  • lepsza izolacja cieplna i akustyczna
  • windy w każdym budynku
  • miejsca parkingowe (często podziemne)
  • monitoring i zamknięte osiedla
  • nowoczesne układy mieszkań

W praktyce oznacza to mniej problemów technicznych i większą wygodę na co dzień. Nie trzeba martwić się o wymianę instalacji czy remonty klatek schodowych - przynajmniej przez pierwsze lata. Jest też jednak druga strona medalu. Nowe budownictwo często oznacza:

  • mniejsze metraże przy wyższej cenie
  • gęstą zabudowę i ograniczoną przestrzeń
  • brak infrastruktury (sklepy, szkoły, zieleń)
  • wyższe koszty zakupu i utrzymania.

Co natomiast można powiedzieć o blokach z wielkiej płyty, które pamiętają czasy Gierka?

Bloki z wielkiej płyty: PRL-owski klasyk, który wciąż działa

Z kolei bloki z wielkiej płyty, mimo swojej reputacji, nadal mają sporo do zaoferowania. Dla wielu osób to nie relikt przeszłości, a bardzo praktyczne rozwiązanie. Ich zalety to:

  • często lepsze lokalizacje w miastach
  • większe metraże niż w nowych mieszkaniach
  • dobrze rozwinięta infrastruktura wokół
  • niższe ceny zakupu
  • "zielone" osiedla z dużą ilością przestrzeni między blokami.

Oczywiście, nie brakuje też minusów:

  • gorsza izolacja akustyczna i cieplna
  • brak wind w wielu budynkach
  • starsze instalacje wymagające modernizacji
  • często mniej estetyczne części wspólne.

Komfort kontra lokalizacja - co naprawdę wygrywa?

Nowe budownictwo wygrywa komfortem "wewnątrz mieszkania", ale często przegrywa lokalizacją i dostępnością usług. Z kolei wielka płyta może oferować lepsze położenie i większą przestrzeń wokół, ale wymaga kompromisu w kwestii standardu technicznego. 

Na poziomie marketingu odpowiedź wydaje się więc prosta - "nowe znaczy lepsze". W praktyce jednak wszystko zależy od stylu życia, budżetu i oczekiwań. Dla jednych wielka płyta będzie kompromisem, dla innych - najbardziej rozsądnym wyborem. Z kolei nowe osiedla dla jednych będą spełnieniem marzeń, a dla innych zbyt sterylną i drogą rzeczywistością.

