Długo wyczekiwany odcinek A2 w woj. lubelskim z konkretną datą. Otwarcie coraz bliżej

Odbiory trasy A2 między Łukowiskiem a Białą Podlaską

Warszawski oddział GDDKiA poinformował w środę o wejściu w decydującą fazę realizacji tej potężnej inwestycji drogowej. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego weryfikuje obecnie dokumentację, aby wydać ostateczne pozwolenie na użytkowanie trasy. Na fragmencie łączącym Łukowisko i Swory ekipy budowlane dopinają ostatnie szczegóły. Pracownicy montują siatki chroniące płazy, stawiają ogrodzenia, sadzą roślinność i wykańczają konstrukcje inżynierskie. Z kolei droga na odcinku Swory – Biała Podlaska jest już w pełni gotowa na przyjęcie aut.

Zmotoryzowani wjadą na nową arterię poprzez węzeł Łukowisko, który przecina drogę krajową numer 19, a także przez węzeł Biała Podlaska zlokalizowany na skrzyżowaniu z trasą wojewódzką 811.

Kiedy otwarcie autostrady A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej?

Udostępnienie kwietniowego fragmentu to zaledwie początek drogowego przyspieszenia. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad deklarują, że do końca czerwca udostępnią kierowcom brakujący odcinek między węzłem Siedlce Wschód a Łukowiskiem.

Dzięki temu jeszcze przed okresem wakacyjnym podróżni zyskają płynny przejazd całą, liczącą ponad 65 kilometrów trasą od Siedlec do Białej Podlaskiej. Taka zmiana diametralnie skróci czas przejazdu i podniesie standard podróżowania we wschodniej Polsce.

Warto pamiętać, że pod koniec zeszłego roku drogowcy otworzyli już 10-kilometrowy odcinek autostrady spinający węzły Siedlce Południe i Siedlce Wschód, który stanowił punkt wyjścia dla całego przedsięwzięcia.

Miliardowe koszty budowy A2 na wschodzie Polski

Docelowy projekt autostrady A2 na trasie Siedlce – Biała Podlaska zakłada budowę dwóch szerokich jezdni po dwa pasy ruchu, zachowując jednocześnie rezerwę terenową pod ewentualny trzeci pas. Kontrakt nie ogranicza się wyłącznie do wylania asfaltu, ale obejmuje budowę całej sieci infrastruktury towarzyszącej.

Wykonawcy tworzą nowoczesne mosty i wiadukty, wytyczają trasy dla ruchu lokalnego, instalują systemy odwadniające i stawiają latarnie. Projekt uwzględnia też montaż urządzeń proekologicznych, chodników oraz ścieżek dedykowanych rowerzystom i pieszym.

Docelowo autostrada zagwarantuje błyskawiczny dojazd do samochodowego terminala w Koroszczynie tuż przy granicy polsko-białoruskiej, co znacząco wpłynie na międzynarodowy tranzyt towarów.

Zbudowanie czterech sąsiadujących ze sobą fragmentów autostrady A2 o łącznej długości 65,4 kilometra pochłonie prawie 3 miliardy złotych. Znaczną część tej potężnej kwoty, bo aż 1,3 miliarda złotych, stanowi finansowe wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.

