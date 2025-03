Dzieci jej nienawidziły! PRL-owska zupa była hitem wśród dorosłych

Aż trudno uwierzyć, co Polacy robią na L4. Ujawniono najdziwniejsze przypadki!

Jakie były najgorsze dania w PRL-u? Dziś te przysmaki budzą obrzydzenie

PRL był jednym z trudniejszych okresów w naszym kraju. Właśnie wtedy brakowało niemalże wszystkiego, a w kolejkach do sklepów stało się godzinami. Nic więc dziwnego, że PRL-owska kuchnia była miejscem wielu kulinarnych eksperymentów. Gospodynie i gospodarze potrafili zaserwować całej rodzinie coś z niczego - idealnym tego przykładem może być kultowa wodzianka, czyli zupa, której podstawę stanowi suchy chleb i wrzątek. Desery także były dość nietypowe, bowiem serwowano m.in. chleb posypany cukrem, którym najczęściej zajadali się najmłodsi. To jednak nie koniec! W czasach PRL-u w wielu polskich domach gościła jeszcze jedna zupa, która do dziś budzi wśród wielu obrzydzenie.

Ta zupa była hitem w PRL-u. Dzieci wysyłano na zbiory

W czasach PRL-u hitem była także zupa szczawiowa uznawana wówczas za zdrowy rarytas. Co ciekawe, główny składnik dania, czyli liście szczawiu zbierano samodzielnie - najcześciej na łąki i skraje lasów wysyłano dzieci, które przychodziły do domów z koszami pełnymi liści.

Szczawiowa była więc nie tylko zdrowym posiłkiem, ale i tanim. Niestety podobnie jak wiele innych dań miała ona zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zazwyczaj to najmłodsi nie przepadali za smakiem szczawiu, a dorośli zajadali się nim z uśmiechem. Jak było w waszym przypadku - pamiętacie szczawiową? Dajcie znać na naszych social mediach!

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie więcej przykładów PRL-owskich dań. Zachęcamy do sprawdzenia.

