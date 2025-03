Autor:

Czasy PRL-u nie pozwalały na wiele. To urządzenie było marzeniem

Okres PRL-u dla wielu Polaków był jednym z najtrudniejszych w całym życiu. To właśnie wtedy społeczeństwo musiało zmagać się z biedą i brakami w wielu sektorach codziennego funkcjonowania. Puste półki w sklepach, brak towarów pierwszej potrzeby - dziś to nie do pomyślenia, lecz w przeszłości tak właśnie wyglądała codzienność naszych dziadków. Mało kto mógł sobie pozwolić np. na zakup auta czy pralki Frani, która - co ciekawe - dziś jest hitem wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nią sporą sumę.

Pralka Frania hitem PRL-u. Każdy chciał ją mieć!

Frania to popularny w PRL-u model pralki wirnikowej, o której marzyła niemalże każda rodzina. Słynne urządzenie przez lata produkowano w Zakładach Wyrobów Metalowych w Kielcach. Sprzęt uchodził za niezniszczalny - niektóre egzemplarze nawet dziś są w dobrym stanie, więc to o czymś świadczy.

Obecnie w sklepach mamy szeroki wybór pralek wysokiej jakości, lecz nadal są osoby, które chętnie zakupią kultową Franię w ramach poszerzenia swojej kolekcji przedmiotów z dawnych czasów. Kolekcjonerzy są w stanie za dobrze zachowany model zapłacić nawet kilkaset złotych. Na aukcjach internetowych można natknąć się na Franie za 600 zł, więc całkiem sporo.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie kultowej pralki, zachęcamy do sprawdzenia!

