Dwóch Ukraińców zaatakowało kobietę. Dwóch mężczyzn czeka deportacja

Do zdarzenia doszło na początku tygodnia w jednym ze sklepów na terenie Lublina. Jak przekazała policja, mężczyźni w wieku 26 i 51 lat usiłowali wynieść z marketu alkohol. Ich zachowanie zauważyła pracownica ochrony, która udaremniła kradzież.

Pracownica ochrony została zaatakowana

Według ustaleń funkcjonariuszy obaj mężczyźni zaczęli popychać i szarpać kobietę. Policja podała, że narazili ją w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Pracownica ochrony odniosła obrażenia. Jeden z napastników miał jej również grozić pozbawieniem życia.

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Obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty pobicia i kierowania gróźb karalnych. Policjanci z Komisariatu III Policji w Lublinie wystąpili z wnioskiem o ich wydalenie z kraju.

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Pięcioletni zakaz wjazdu do strefy Schengen

Straż Graniczna zdecydowała, że 26- i 51-latek zostaną deportowani. Przez najbliższych pięć lat nie będą mogli wjechać do Polski ani do pozostałych państw należących do strefy Schengen.