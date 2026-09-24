Dwóch Ukraińców zaatakowało kobietę. Dwóch mężczyzn czeka deportacja

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-24 12:18

Dwaj obywatele Ukrainy zostaną wydaleni z Polski po zdarzeniu w jednym z lubelskich marketów. Według policji mężczyźni próbowali ukraść alkohol, a gdy powstrzymała ich pracownica ochrony, zaatakowali kobietę. Otrzymali zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez pięć lat.

Dwóch Ukraińców zaatakowało kobietę. Dwóch mężczyzn czeka deportacja
Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło na początku tygodnia w jednym ze sklepów na terenie Lublina. Jak przekazała policja, mężczyźni w wieku 26 i 51 lat usiłowali wynieść z marketu alkohol. Ich zachowanie zauważyła pracownica ochrony, która udaremniła kradzież.

Pracownica ochrony została zaatakowana

Według ustaleń funkcjonariuszy obaj mężczyźni zaczęli popychać i szarpać kobietę. Policja podała, że narazili ją w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Pracownica ochrony odniosła obrażenia. Jeden z napastników miał jej również grozić pozbawieniem życia.

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Obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty pobicia i kierowania gróźb karalnych. Policjanci z Komisariatu III Policji w Lublinie wystąpili z wnioskiem o ich wydalenie z kraju.

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Pięcioletni zakaz wjazdu do strefy Schengen

Straż Graniczna zdecydowała, że 26- i 51-latek zostaną deportowani. Przez najbliższych pięć lat nie będą mogli wjechać do Polski ani do pozostałych państw należących do strefy Schengen.

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