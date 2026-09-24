Pogoda w Lublinie: 25-27 września

Weekend w Lublinie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, jednak deszcz nie powinien mocno pokrzyżować planów. Pogoda będzie dość stabilna, ale z jednym wyraźnym akcentem w postaci cieplejszej niedzieli. Wiatr przez cały weekend pozostanie słaby i nie będzie miał większego wpływu na odczuwalną temperaturę.

Pochmurny piątek z niewielkim deszczem

Weekend rozpocznie się w Lublinie przy pochmurnej aurze. W piątek, 25 września, na niebie dominować będą chmury, a w ciągu dnia mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów jest jednak niewielka. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 15 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 9 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Sobota niemal identyczna, ale już bez deszczu

Drugi dzień weekendu, 26 września, będzie pogodową kopią piątku, ale z jedną istotną różnicą – tym razem obejdzie się bez opadów. Niebo nad Lublinem pozostanie w pełni zachmurzone, a temperatura utrzyma się na bardzo podobnym poziomie. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 15 stopni, a w nocy ponownie spadną do blisko 9 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Niedziela przyniesie wyraźne ocieplenie

Ostatni dzień weekendu, 27 września, okaże się tym najcieplejszym. Mimo że na niebie wciąż będzie dominować duże zachmurzenie, temperatura wyraźnie wzrośnie. Słupki rtęci w Lublinie mogą pokazać nawet 18 stopni Celsjusza, co uczyni niedzielę najprzyjemniejszym termicznie dniem weekendu. Noc również będzie nieco łagodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 9 stopni. Tego dnia również nie należy spodziewać się deszczu, a wiatr osłabnie.

Jak spędzić taki weekend w Lublinie?

Pochmurna, ale w większości sucha pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Sobota i niedziela, kiedy deszcz nie jest prognozowany, to dobry czas na dłuższe spacery po parkach czy miejskich alejkach. Szczególnie niedziela, jako najcieplejszy dzień, stworzy komfortowe warunki do spędzenia kilku godzin poza domem. W piątek warto być przygotowanym na symboliczne opady, dlatego planując aktywności, można rozważyć miejsca zadaszone lub po prostu zabrać ze sobą parasol.

Dane pogodowe: OpenWeather