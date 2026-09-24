Jeden dzień w Lublinie będzie wyraźnie cieplejszy. Prognoza na weekend pokazuje ważny szczegół

Redakcja se.pl
2026-09-24 8:18

Nadchodzący weekend 25-27 września przyniesie mieszkańcom Lublina stabilną, choć pochmurną aurę. Pierwsze dwa dni zapowiadają się bardzo podobnie pod względem temperatur, które zatrzymają się na poziomie około 15 stopni Celsjusza. Wyraźna zmiana, na którą warto zwrócić uwagę, nadejdzie dopiero w niedzielę, kiedy na termometrach zobaczymy wyższe wartości.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Lublinie: 25-27 września

Weekend w Lublinie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, jednak deszcz nie powinien mocno pokrzyżować planów. Pogoda będzie dość stabilna, ale z jednym wyraźnym akcentem w postaci cieplejszej niedzieli. Wiatr przez cały weekend pozostanie słaby i nie będzie miał większego wpływu na odczuwalną temperaturę.

Pochmurny piątek z niewielkim deszczem

Weekend rozpocznie się w Lublinie przy pochmurnej aurze. W piątek, 25 września, na niebie dominować będą chmury, a w ciągu dnia mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów jest jednak niewielka. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 15 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 9 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Sobota niemal identyczna, ale już bez deszczu

Drugi dzień weekendu, 26 września, będzie pogodową kopią piątku, ale z jedną istotną różnicą – tym razem obejdzie się bez opadów. Niebo nad Lublinem pozostanie w pełni zachmurzone, a temperatura utrzyma się na bardzo podobnym poziomie. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 15 stopni, a w nocy ponownie spadną do blisko 9 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Niedziela przyniesie wyraźne ocieplenie

Ostatni dzień weekendu, 27 września, okaże się tym najcieplejszym. Mimo że na niebie wciąż będzie dominować duże zachmurzenie, temperatura wyraźnie wzrośnie. Słupki rtęci w Lublinie mogą pokazać nawet 18 stopni Celsjusza, co uczyni niedzielę najprzyjemniejszym termicznie dniem weekendu. Noc również będzie nieco łagodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 9 stopni. Tego dnia również nie należy spodziewać się deszczu, a wiatr osłabnie.

Jak spędzić taki weekend w Lublinie?

Pochmurna, ale w większości sucha pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Sobota i niedziela, kiedy deszcz nie jest prognozowany, to dobry czas na dłuższe spacery po parkach czy miejskich alejkach. Szczególnie niedziela, jako najcieplejszy dzień, stworzy komfortowe warunki do spędzenia kilku godzin poza domem. W piątek warto być przygotowanym na symboliczne opady, dlatego planując aktywności, można rozważyć miejsca zadaszone lub po prostu zabrać ze sobą parasol.

Dane pogodowe: OpenWeather

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