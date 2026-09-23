Rzucasz robotę czy dalej liczysz każdy grosz? Wyniki Ekstra Pensji, Mini Lotto i Multi Multi z 23.09.2026

Redakcja se.pl
2026-09-23 14:09

Sprawdź, czy dzisiejsze losowanie sprawi, że w końcu odpoczniesz od marudzenia szefa i zaczniesz planować wielkie zakupy. Wyniki Lotto dzisiaj 23 września 2026 roku to dla wielu szansa na szybkie pożegnanie się z uciążliwymi ratami kredytu. Wyciągaj kupon z kieszeni i przekonaj się, czy te konkretne liczby wywrócą twój świat do góry nogami.

Maszyny losujące Multi Multi i Mini Lotto w studiu. O wynikach z 23 września 2026 przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 23.09.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 12, 13, 17, 24, 27, 32, 33, 38, 41, 46, 52, 58, 60, 65, 66, 67, 76, 78 oraz dodatkowo 41.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 23.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 23.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 23.09.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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