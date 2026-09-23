Rzucasz robotę czy dalej liczysz każdy grosz? Wyniki Ekstra Pensji, Mini Lotto i Multi Multi z 23.09.2026

Sprawdź, czy dzisiejsze losowanie sprawi, że w końcu odpoczniesz od marudzenia szefa i zaczniesz planować wielkie zakupy. Wyniki Lotto dzisiaj 23 września 2026 roku to dla wielu szansa na szybkie pożegnanie się z uciążliwymi ratami kredytu. Wyciągaj kupon z kieszeni i przekonaj się, czy te konkretne liczby wywrócą twój świat do góry nogami.

Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.