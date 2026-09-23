Wyniki LOTTO 23.09.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Zastanawiasz się, jakie liczby wygrały w Lotto 23.09.2026 w losowaniach Multi Multi, Ekstra Pensji, Kaskady oraz Mini Lotto? Prezentujemy aktualne wyniki z dzisiejszego dnia, dzięki którym w kilka sekund zweryfikujesz swój kupon i sprawdzisz szansę na wysoką wygraną. Porównaj swoje typy z oficjalnymi komunikatami i przekonaj się, czy to właśnie do Ciebie uśmiechnęło się dzisiaj szczęście.

Autor: Shutterstock Dwa kupony Lotto i Eurojackpot leżące na drewnianym stole, symbolizujące nadzieje na wygraną w grach losowych, których wyniki można sprawdzić na portalu Super Biznes. Kupony częściowo się pokrywają, prezentując numery i daty losowań.