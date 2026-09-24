Kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. "Atak na terenie Ukrainy"

RCB wysłało SMS-y z alertem to mieszkańców województwa lubelskiego. Znów chodzi o atak na Ukrainę

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. Powodem jest ponownie rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, a nie na Polskę. W związku z sytuacją w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – taki alert RCB otrzymali mieszkańcy wschodniej i południowo-wschodniej Polski.

W województwie lubelskim wiadomość trafiła m.in. do mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej oraz powiatów położonych przy granicy z Ukrainą. Alert wysłano również m.in. do powiatów puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.

Alert mówi tym razem tylko o Ukrainie. 17 września zrobiono wyjątek

Ostrzeżenie objęło także dużą część województwa podkarpackiego. Alert otrzymali mieszkańcy m.in. Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega. Wiadomość wysłano również do mieszkańców powiatów położonych przy granicy z Ukrainą, w tym lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego i bieszczadzkiego, a także m.in. sanockiego, leskiego, krośnieńskiego, przeworskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, mieleckiego i dębickiego.

Alert nie informuje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Dotyczy rosyjskiego ataku na Ukrainę - zapewne zachodnią - i działań podjętych w związku z nim po polskiej stronie granicy. Tym razem nie ma nakazu szukania bezpiecznego miejsca i słów o zagrożeniu z powietrza, jak miało to miejsce 17 września. Wtedy w Lublinie doszło do ewakuacji paru szkół i urzędów, a ludzie dostali SMS-y, w których ten jeden raz nie było mowy o Ukrainie.

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‼️Uwaga! Alert RCB‼️„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/9D2gWKvIEc— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 24, 2026

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