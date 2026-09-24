To powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Były komandos GROM podpowiada

Plecak ewakuacyjny nie tylko na wypadek wojny

Wojna za wschodnią granicą Polski trwa już kolejny rok, a sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostaje napięta. Rząd co rusz ostrzega m.in. przed możliwością prowokacji, sabotażu oraz ataków z wykorzystaniem dronów i rakiet. Polska przygotowuje się więc nie tylko na klasyczne zagrożenia militarne, ale również na sytuacje kryzysowe, które mogą zakłócić codzienne funkcjonowanie. Właśnie dlatego warto być przygotowanym na różne sytuacje, podczas których plecak ewakuacyjny może być wręcz zbawieniem.

Co powinien mieć plecak ewakuacyjny?

Nagłe opuszczenie domu może być konieczne z różnych powodów. Pożar, powódź, katastrofa budowlana czy inne zdarzenie kryzysowe mogą sprawić, że na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy zostanie bardzo mało czasu. Właśnie dlatego idea plecaka ewakuacyjnego polega na tym, aby najważniejsze rzeczy były już zebrane i znajdowały się w łatwo dostępnym miejscu. Co schować do środka?

Jedną z najważniejszych rzeczy są dokumenty. W plecaku warto mieć najpotrzebniejsze dokumenty oraz - jeśli to możliwe - ich kopie zapisane na nośniku elektronicznym. Oczywiście warto mieć także wodę, leki przyjmowane na stałe, apteczkę, latarkę, powerbanka oraz radio na baterię.

W plecaku ucieczkowym musi znaleźć się coś, co pozwala nam przetrwać albo 24, albo 72 godziny, w zależności od tego, gdzie byśmy się chcieli ewakuować [...] - wyjaśniał Bartosz, preppers z Krakowa dla portalu Fakt.pl.

Ewakuacja może potrwać dłużej, niż początkowo zakładamy, więc warto uwzględnić również ubranie na zmianę oraz rzeczy odpowiadające porze roku. Dodatkowo na liście nie powinno zabraknąć podstawowych środków higienicznych i produktów do dezynfekcji.

Plecak ewakuacyjny warto mieć zawsze, bo on nie jest tylko na działania wojenne, ale jest też na wypadek klęsk żywiołowych, pożaru czy katastrof budowlanych. Dlatego, że w krótkiej chwili jesteśmy w stanie zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy i z tymi rzeczami przetrwać do momentu, kiedy ktoś udzieli nam pomocy - mówił portalowi Fakt.pl były komandos GROM Paweł "Naval" Mateńczuk.

Najpotrzebniejsze rzeczy w razie kryzysu

Woda – zapas wody pitnej, a także ewentualnie środki do jej uzdatniania,

produkty z długim terminem przydatności, niewymagające gotowania,

leki,

apteczka – podstawowe środki opatrunkowe i materiały do udzielania pierwszej pomocy,

najważniejsze dokumenty oraz ich kopie,

gotówka – najlepiej również w drobnych nominałach,

latarka,

radio działające na baterie lub z możliwością ładowania,

telefon i powerbank,

ciepłe ubrania,

kurtka przeciwdeszczowa,

folia termiczna,

środki higieniczne – np. chusteczki, papier toaletowy, podstawowe kosmetyki,

maseczki ochronne,

mapa okolicy – najlepiej papierowa,

scyzoryk,

zapalniczka lub zapałki,

notes i długopis,

worki na śmieci,

śpiwór i karimata,

rzeczy potrzebne konkretnym osobom – np. artykuły dla dzieci, osób starszych czy zwierząt.

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