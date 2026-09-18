30 cm śniegu i -11 stopni Celsjusza. Na wschodzie prawdziwa zima

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-18 10:09

Choć dopiero co zakończyliśmy wakacje, to okazuje się, że pogoda w niekórych miejscach na mapie świata już zaskakuje. U naszych wschodniach sąsiadów bowiem termometry pokazują już ujemne temperatury, a opady śniegu tworzą zaspy o wysokości 30 cm!

Zasypany śniegiem dom w Rosji. O ataku mroźnej zimy na wschodzie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Alexandra Kovaleva/ Shutterstock

Pogoda zaskakuje na wschodzie

Jeszcze nie tak dawno temu informowaliśmy was o upałach i pisaliśmy, jak schładzać mieszkania w gorące dni lata. Niestety, taka aura jest już za nami i musimy pogodzić się z tym, iż jesień oraz zima nadchodzą wielkimi krokami. Co ciekawe, prawdziwe przebłyski zimy widać już na wschodzie, a dokładnie w Rosji, gdzie ujemne temperatury i śnieg są normą dla mieszkańców od tygodni. 

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Zima opanowała Syberię

Choć w Polsce dopiero rozpoczyna się jesień, na Syberii w Rosji aura przypomina już środek zimy. W części regionów pojawiły się intensywne opady śniegu, a krajobraz szybko zrobił się biały. Miejscami pokrywa śnieżna osiągnęła około 30 cm, a temperatura spadła poniżej -10 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach mróz ma być jeszcze silniejszy, szczególnie nocą i przy gruncie.

Ojmiakon i Wierchojańsk toną w zimie

Ojmiakon i Wierchojańsk to dwie miejscowości położone w rosyjskiej Jakucji, we wschodniej części Syberii. Od lat są uznawane za jedne z najzimniejszych zamieszkanych miejsc na półkuli północnej i rywalizują o miano tzw. bieguna zimna.

W samym Ojmiakonie temperatura w ostatnich dniach spadła do około -10,7°C (13 września), a 14 września minimum wyniosło -10,5°C. Teraz jednak jest już nieco cieplej, lecz przed mieszkańcami i tak w kolejnych tygodniach wiele zimnych dni oraz nocy.

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