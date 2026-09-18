30 cm śniegu i -11 stopni Celsjusza. Na wschodzie prawdziwa zima

Pogoda zaskakuje na wschodzie

Jeszcze nie tak dawno temu informowaliśmy was o upałach i pisaliśmy, jak schładzać mieszkania w gorące dni lata. Niestety, taka aura jest już za nami i musimy pogodzić się z tym, iż jesień oraz zima nadchodzą wielkimi krokami. Co ciekawe, prawdziwe przebłyski zimy widać już na wschodzie, a dokładnie w Rosji, gdzie ujemne temperatury i śnieg są normą dla mieszkańców od tygodni.

Zima opanowała Syberię

Choć w Polsce dopiero rozpoczyna się jesień, na Syberii w Rosji aura przypomina już środek zimy. W części regionów pojawiły się intensywne opady śniegu, a krajobraz szybko zrobił się biały. Miejscami pokrywa śnieżna osiągnęła około 30 cm, a temperatura spadła poniżej -10 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach mróz ma być jeszcze silniejszy, szczególnie nocą i przy gruncie.

Ojmiakon i Wierchojańsk toną w zimie

Ojmiakon i Wierchojańsk to dwie miejscowości położone w rosyjskiej Jakucji, we wschodniej części Syberii. Od lat są uznawane za jedne z najzimniejszych zamieszkanych miejsc na półkuli północnej i rywalizują o miano tzw. bieguna zimna.

W samym Ojmiakonie temperatura w ostatnich dniach spadła do około -10,7°C (13 września), a 14 września minimum wyniosło -10,5°C. Teraz jednak jest już nieco cieplej, lecz przed mieszkańcami i tak w kolejnych tygodniach wiele zimnych dni oraz nocy.

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Zima w Polsce: jaka będzie w tym roku?

Pierwsze prognozy na sezon zimowy 2026/2027 są już dostępne, ale na tak odległe terminy trzeba patrzeć z ostrożnością. Według aktualnych danych IMGW grudzień 2026 r. ma być w Polsce cieplejszy od średniej z lat 1991–2020. Instytut podkreśla jednak, że prognozy długoterminowe pokazują przede wszystkim ogólny charakter pogody, a nie konkretne dni z mrozem czy śniegiem. Warto też pamiętać, że cieplejsza zima nie oznacza braku śniegu czy mrozu. Nawet przy średniej temperaturze powyżej normy mogą wystąpić krótkie, ale intensywne ataki zimy.