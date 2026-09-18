Prawie pół wieku bez wypadku i taki finał. 88-latek rozbił ukochane seicento

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na dwupasmowej drodze pomiędzy Lublinem i Piaskami. Obecnie na S12 trwa tam remont, kierowcy zmuszeni są korzystać z jednej nitki drogi. Drogowcy poprowadzili to tak, że raz jedzie się jedną, raz drugą nitką ekpresówki. Przejazdy z drogi na drogę są świetnie oznaczone, wystarczy uważać. 88-letni kierowca fiata nie uważał.

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- Nie zastosował się do znaku B-1 czyli „zakaz ruchu w obu kierunkach” obowiązującego na remontowanym odcinku drogi S12. Jadąc od strony Piask w kierunku Lublina wjechał na zamknięty fragment trasy, a następnie na usypany z kruszywa nasyp - opowiada asp. sztab. Elwira Domaradzka z policji w Świdniku. - Na szczęście zdarzenie zakończyło się bez obrażeń. Kierujący był trzeźwy i został ukarany mandatem.

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Wiekowy kierowca tłumaczył później, że nie zdarzyło mu się to jeszcze nigdy w życiu.

- Dwa auta jadące przede mną też wjechały na zakaz. A ja z rozpędu za nimi. Oni w ostatniej chwili ominęli przeszkodę, a ja niestety nie - mówił. Najbardziej szkoda mu było jego pojazdu - mimo że na pierwszy rzut oka uszkodzenia nie są duże, to w rzeczywistości poczciwy fiacina mocno ucierpiał. Szkody, które powstały w zetknięciu z kruszywem właściwie oznaczają kasację fiata.

Wylądował na pryzmie żwiru