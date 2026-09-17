Śmiertelny wypadek pod Białą Podlaską. Ciężarówka z drewnem w rowie, kierowca osobówki nie żyje

Kierowca osobówki zginął na miejscu.

Druga osoba z auta została ranna i trafiła pod opiekę ratowników.

DK2 jest całkowicie zablokowana, policja wyznaczyła objazdy.

Tragiczne zderzenie na DK2

Do wypadku doszło około godz. 10.40 na 643. kilometrze drogi krajowej nr 2 w miejscowości Hola. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Na zdjęciach ze zdarzenia widać rozbitą osobówkę oraz ciężarówkę przewożącą drewno, która znalazła się poza jezdnią, w rowie.

Jedna osoba nie żyje, druga została ranna

Osobówką podróżowały dwie osoby. Kierowca poniósł śmierć na miejscu. Drugą osobą zajęli się ratownicy Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej.

Droga całkowicie zablokowana

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, w działaniach uczestniczą cztery pojazdy i 13 strażaków. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku i wyznaczyli objazdy. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na trasie. Przyczyny i dokładny przebieg wypadku są ustalane. PSP apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.