Kościół reaguje na nadmierne zakupy. Konsumpcjonizm to nowy grzech?

Nowy grzech główny? Sprawa nie jest taka prosta

Lista grzechów głównych jest znana katolikom od wieków - obejmuje pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, brak umiaru w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo. Według aktualnego Katechizmu Kościoła Katolickiego ten zestaw pozostaje niezmieniony, co oznacza, że formalnie nie dopisano do niego żadnego ósmego punktu.

Brak nowych wpisów w katechizmie nie oznacza jednak ignorowania przez duchownych współczesnych wyzwań. Jednym z kluczowych problemów obecnych czasów jest niepohamowany pociąg do konsumpcjonizmu.

Głos w tej sprawie stanowczo zabrał papież Franciszek w swojej słynnej encyklice „Laudato si'". Podkreślał w niej, że obecny rynek niezwykle skutecznie wciąga jednostki w błędne koło nieustannych i często niepotrzebnych wydatków. Zwierzchnik Kościoła nazwał to niepokojące zjawisko wprost „obsesyjnym konsumpcjonizmem”.

Nowy dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Kwestia troski ludzi o otaczające ich środowisko ponownie wybrzmiała w niedawnej publikacji Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W opracowaniu zatytułowanym „Troszczyć się o nasz wspólny dom. Odpowiedzialna i braterska odpowiedź Bogu Trójjedynemu”, wydanym we wrześniu 2026 roku, rozwinięto refleksję nad obowiązkiem ochrony stworzenia. Autorzy podkreślają, że to, jak ludzkość zarządza naturą i eksploatuje jej bogactwa, nie pozostaje bez moralnego znaczenia.

W dokumencie mocno wyeksponowano również negatywne skutki rozpasanej konsumpcji. Eksperci zwracają uwagę na szerszy kontekst problemu, wskazując, że życie zdominowane przez nieuzasadnione zakupy, marnowanie dóbr i ucieczkę od odpowiedzialności za własne działania to poważne wyzwanie moralne.

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Tych grzechów nie odpuści zwykły ksiądz. Nie ma prawa

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Czy konsumpcjonizm jest ósmym grzechem głównym?

Odpowiedź brzmi: nie. Pomimo potocznych opinii o pojawieniu się kolejnego grzechu, Stolica Apostolska nie zmodyfikowała oficjalnego wykazu. Zestawienie siedmiu grzechów głównych wciąż obowiązuje w niezmienionej formie. Jednakże przesadne gromadzenie dóbr materialnych można śmiało analizować przez pryzmat dotychczasowego nauczania, zwłaszcza w kontekście dawno potępianej chciwości, marnotrawstwa oraz braku umiaru w posiadaniu.