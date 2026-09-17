Szampan w lodówce czy dalej parówki na kolację? Sprawdź wyniki Lotto, Ekstra Pensji i Multi Multi (17.09.2026)

Redakcja se.pl
2026-09-17 13:35

Zamiast planować listę zakupów na jutro, lepiej sprawdź, czy twoje liczby właśnie nie wywracają twojego życia do góry nogami. Wyniki Lotto z czwartku 17 września 2026 roku to moment prawdy, który może zamienić codzienny bieg po biurze na spokojny spacer po tropikalnej plaży. Dzisiejsze gry, takie jak Lotto Plus, Mini Lotto czy Kaskada, to dla wielu szansa na szybkie pożegnanie się z nadgodzinami i przejście na zasłużoną, luksusową emeryturę.

Maszyna losująca z wirującymi żółtymi piłeczkami Lotto. O wynikach losowania przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyna losująca Lotto z wirującymi żółtymi kulami, jedna kula stacjonuje w rynnie z innymi wylosowanymi już numerami. Na tle fioletowe i żółte ściany. Sprawdź, czy zostałeś milionerem dzięki losowaniu Lotto na Super Biznes.

Wyniki Lotto 17.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 17.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 17.09.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 17.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 17.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 17.09.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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