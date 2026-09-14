Pijany 36-latek wjechał w drzewo. Samochód wezwał policję!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-14 21:00

Nietypowe zgłoszenie wpłynęło do policjantów z Białej Podlaskiej. Informację o samochodzie, który w miejscowości Rossosz zjechał z drogi i uderzył w drzewo, przekazał automatycznie... sam samochód. A konkretnie system eCall zamontowany w aucie. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że kierowca Audi miał niemal 2 promile alkoholu.

wypadek biała podlaska
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Pijany kierowca uderzył w drzewo. Policję wezwał jego samochód

W poniedziałek po godz. 1 w nocy w miejscowości Rossosz dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku. Nie wpłynęło od człowieka, a od.. pojazdu. Jak to możliwe? Po uderzeniu w drzewo policję automatycznie zaalarmował system eCall znajdujący się w samochodzie.

Policjanci pojechali na miejsce wypadku. Jak się okazało, kierowca Audi stracił panowanie nad samochodem, zjechał na pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo.

Kierowca miał niemal 2 promile. W takim stanie wiózł czworo pasażerów

Za kierownicą siedział 36-letni mężczyzna. Funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol. Badanie wykazało, że miał w organizmie niemal 2 promile. Co więcej, w takim stanie przewoził czworo pasażerów.

Jedna z tych osób została początkowo przewieziona do szpitala. Na szczęście obrażenia nie okazały się poważne. Policja zakwalifikowała więc zdarzenie jako kolizję.

Funkcjonariusze ustalają teraz dokładne okoliczności nocnego zdarzenia. 36-latek musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat więzienia.

Czekają go też konsekwencje finansowe. W przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego przestępstwa, wynosi ono co najmniej 5 tys. zł. Przy kolejnym takim przypadku jest to co najmniej 10 tys. zł.

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Pijany kierowca sam przyjechał na policję
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