Kacper Woryna szczerze podsumował klęskę Orlen Oil Motoru Lublin w Toruniu

Żużel. Kacper Woryna po półfinale PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin

To był teatr jednego aktora. PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonał Orlen Oil Motor Lublin 58:32 i z przytupem wjechał do finału PGE Ekstraligi. Kacper Woryna zdawał sobie sprawę, że jego drużyna nie stanęła na wysokości zadania. Wychowanek Rybek Rybnik zanotował dobry wyścig dopiero w końcówce spotkania, kiedy gospodarze byli już pewni awansu. Po zawodach przyznał, że on i jego koledzy wyraźnie odstawali od przeciwników na starcie.

- Po bardzo wysokiej porażce w fazie zasadniczej wyciągnęliśmy wnioski, ale widocznie nie na tyle dobre, aby pokonywać rywala - powiedział dziennikarzom tuż po niedzielnym meczu.

Woryna wypowiedział się również na temat zmęczenia po Grand Prix w Vojens i komunikacji w zespole. Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo, który zamieściliśmy na samym początku artykułu!

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PRES Grupa Deweloperska Toruń - 58

9. Patryk Dudek - 12+2 (3,2*,3,2*,2)

10. Robert Lambert - 9+1 (3,3,2*,1,-)

11. Norick Bloedorn - 5+1 (1,0,1*,3)

12. Mikkel Michelsen - 11 (3,3,2,3,-)

13. Emil Sajfutdinow - 10 (1,3,3,3,-)

14. Mikołaj Duchiński - 5+1 (3,2*,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 6+2 (2*,1,2*,0,1)

16. Bartosz Derek - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 32

1. Kacper Woryna - 7+1 (0,2,2,1,0,2*)

2. Mateusz Cierniak - 2 (0,0,0,1,1)

3. Martin Vaculik - 8+2 (2,1*,1*,1,0,3)

4. Fredrik Lindgren - 0 (w,-,-,-)

5. Bartosz Zmarzlik - 13 (2,2,1,3,2,3)

6. Bartosz Bańbor - 2 (1,1,0)

7. Bartosz Jaworski - 0 (0,0,0)

8. Dawid Cepielik - NS

Sędzia: Krzysztof Meyze

Widzów: ok. 15 tysięcy

Wynik pierwszego meczu: 48:42 dla PRES Toruń, awans: PRES Toruń

Szczegółowa relacja z niedzielnego spotkania półfinałowego znajduje się w tym miejscu!