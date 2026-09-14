Kacper Woryna szczerze podsumował klęskę Orlen Oil Motoru Lublin w Toruniu

Żużel. Kacper Woryna po półfinale PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin
To był teatr jednego aktora. PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonał Orlen Oil Motor Lublin 58:32 i z przytupem wjechał do finału PGE Ekstraligi. Kacper Woryna zdawał sobie sprawę, że jego drużyna nie stanęła na wysokości zadania. Wychowanek Rybek Rybnik zanotował dobry wyścig dopiero w końcówce spotkania, kiedy gospodarze byli już pewni awansu. Po zawodach przyznał, że on i jego koledzy wyraźnie odstawali od przeciwników na starcie.
- Po bardzo wysokiej porażce w fazie zasadniczej wyciągnęliśmy wnioski, ale widocznie nie na tyle dobre, aby pokonywać rywala - powiedział dziennikarzom tuż po niedzielnym meczu.
Woryna wypowiedział się również na temat zmęczenia po Grand Prix w Vojens i komunikacji w zespole. Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo, który zamieściliśmy na samym początku artykułu!
PRES Grupa Deweloperska Toruń - 58
- 9. Patryk Dudek - 12+2 (3,2*,3,2*,2)
- 10. Robert Lambert - 9+1 (3,3,2*,1,-)
- 11. Norick Bloedorn - 5+1 (1,0,1*,3)
- 12. Mikkel Michelsen - 11 (3,3,2,3,-)
- 13. Emil Sajfutdinow - 10 (1,3,3,3,-)
- 14. Mikołaj Duchiński - 5+1 (3,2*,0,0)
- 15. Antoni Kawczyński - 6+2 (2*,1,2*,0,1)
- 16. Bartosz Derek - NS
Orlen Oil Motor Lublin - 32
- 1. Kacper Woryna - 7+1 (0,2,2,1,0,2*)
- 2. Mateusz Cierniak - 2 (0,0,0,1,1)
- 3. Martin Vaculik - 8+2 (2,1*,1*,1,0,3)
- 4. Fredrik Lindgren - 0 (w,-,-,-)
- 5. Bartosz Zmarzlik - 13 (2,2,1,3,2,3)
- 6. Bartosz Bańbor - 2 (1,1,0)
- 7. Bartosz Jaworski - 0 (0,0,0)
- 8. Dawid Cepielik - NS
- Sędzia: Krzysztof Meyze
- Widzów: ok. 15 tysięcy
- Wynik pierwszego meczu: 48:42 dla PRES Toruń, awans: PRES Toruń
Szczegółowa relacja z niedzielnego spotkania półfinałowego znajduje się w tym miejscu!