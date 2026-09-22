Agresywny Ukrainiec zaatakował ratowników. Został deportowany z Polski

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-22 12:09

24-letni obywatel Ukrainy zaatakował ratowników medycznych i zniszczył sprzęt w karetce pogotowia. Agresor został zatrzymany przez policję i czeka go przymusowy powrót do kraju. Ponadto otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen.

Zatrzymany mężczyzna w kajdankach trzymany przez dwóch policjantów. O ataku na medyków przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Sytuacja miała miejsce w Lublinie. Zespół ratownictwa medycznego został wezwany w pobliże stacji benzynowej przy al. Tysiąclecia, gdzie znajdował się nietrzeźwy mężczyzna z raną głowy. Zespół ratunkowy postanowił zabrać poszkodowanego do szpitala.

W drodze do placówki medycznej 24-latek wpadł w furię. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że agresor zaatakował medyków i dewastował sprzęt medyczny. Załoga karetki musiała wezwać policję, która obezwładniła napastnika. Początkowo został on przewieziony na 2. Komisariat Policji, skąd trafił do policyjnego aresztu.

Mężczyzna odpowie za atak na ratowników i zniszczenie wyposażenia. Dodatkowo funkcjonariusze z 6. Komisariatu prowadzili wobec niego postępowanie w związku z naruszeniem miru domowego.

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Tłumaczył podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin. Mundurowi zgromadzili dowody i przekazali wniosek o deportację 24-latka do lubelskiej Placówki Straży Granicznej. Trwa właśnie procedura zmuszająca go do opuszczenia Polski. Wobec agresywnego pacjenta orzeczono pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium RP oraz pozostałych krajów objętych układem z Schengen.

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