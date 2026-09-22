Ostatnie pożegnanie ks. Tomasza. Duchowny spocznie w rodzinnej okolicy

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-09-22 9:33

Tragicznie zmarły ks. Tomasz (+48 l.), wikariusz z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie spocznie w sobotę 26 września 2026 roku na cmentarzu w swojej rodzinnej okolicy. Dzień wcześniej odbędzie się uroczyste pożegnanie duchownego w parafii, gdzie spędził dziewięć lat swojego życia.

Duchowny zmarł w piątek, 18 września popołudniu. Śmiercią tragiczną - jak poinformowano. Wiadomo, że targnął się na swoje życie - nie wiadomo natomiast, co skłoniło go do podjęcia nieodwracalnej, przerażającej decyzji. Ksiądz Tomasz był doskonale znany w parafii, która od końca lat osiemdziesiątych skupia wiernych zamieszkujących w dzielnicy Felin w Lublinie. To ciekawe miejsce na mapie miasta - pierwsze bloki i wieżowce powstały tam w latach osiemdziesiątych, jakby rzucone w pola uprawne. Z dala od miasta i innych skupisk ludzkich, Felin od Lublina dzieliło kilka kilometrów pustki. Dzisiaj to piękna, dobrze skomunikowana z resztą miasta dzielnica, z ze sklepami, restauracjami, dużą szkołą i biblioteką, gdzie stara zabudowa z wielkiej płyty miesza się z nowymi, nowoczesnymi budynkami. Ksiądz Tomasz doskonale dogadywał się zarówno ze starszymi paniami, które spędziły na Felinie pół swojego życia, jak i ludźmi, którzy dopiero co się sprowadzili.

Jego pasją było malarstwo, pięknie malował i odnawianie starych rzeczy, najchętniej tych związanych z wiarą: figurek Matki Boskiej, krzyży, itp. Charakterystyczną sylwetkę księdza, z ogoloną z powodu łysiny głową i lekko przysadzistą sylwetką pamiętają wszyscy na Felinie. - Jeszcze w czwartek rozmawialiśmy - mądry człowiek o zdrowym podejściu do życia. - Do zobaczenia - mówi pani Aneta.

Dla wszystkich informacja o śmierci duchownego była wielkim zaskoczeniem. - W piątek 18 września, w godzinach popołudniowych, zmarł nasz wikariusz ksiądz Tomasz. Jego tragiczna śmierć budzi w nas zaskoczenie, smutek i ból. Przyjmujemy to doświadczenie z wiarą w Miłosierdzie Boże i z nadzieją życia wiecznego. Dziękujemy w modlitwie za dar jego życia i gorliwego kapłaństwa. Modlimy się za niego słowami pogrzebowej liturgii - ogłoszono na stronie FB parafii.

Ks. Tomasz urodził się w 1978 roku w Krasnymstawie, święcenia prezbiteratu przyjął 28 maja 2005 r. w Lublinie. Był duszpasterzem w Puławach, Swierżach, Sernikach i Klementowicach. w 2017 roku zjawił się w parafii na Felinie, gdzie pracował do śmierci.

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Ceremonia pogrzebowa duchowny zacznie się w piątek, 25 września w kościele, w którym pracował. Jak informuje Archidiecezja Lubelska, o godzinie 17 tego dnia w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie zacznie się liturgiczny obrzęd wprowadzenia ciała zmarłego. Następnego dnia, w sobotę 26 września zostanie pochowany w rodzinnej okolicy. Początek uroczystości w kościele pw. Św. Apostołów Piotra w Pawła w Kaniem pod Rejowcem Fabrycznym o godzinie 10.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

Piątek, 25.09.2026

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie

Lublin, ul. Władysława Jagiełły 7

  • 17.00 – liturgiczny obrzęd wprowadzenia ciała zmarłego
  • 17.15 – modlitwa różańcowa w intencji zmarłego
  • 18.00 – Msza Święta żałobna

Sobota, 26.09.2026 r.

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra w Pawła w Kaniem

Kanie 119A (22-170 Rejowiec Fabryczny)

  • 10.00 – liturgiczny obrzęd wprowadzenia ciała zmarłego
  • 10.15 – modlitwa różańcowa w intencji zmarłego
  • 11.00 – Msza Święta pogrzebowa, złożenie ciała do grobu.
Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie. Na miniaturze obok wizerunek ks. Tomasza. O pogrzebie pisze SE Lublin.
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