Polska poderwała myśliwce. Na Lubelszczyźnie znów alerty RCB

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-21 22:36

Polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło działania w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało także o postawieniu w stan gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Do mieszkańców części województwa lubelskiego wysłano alerty RCB.

Alarm na Łotwie i w Finlandii. Dron zestrzelony przez myśliwce NATO!
Autor: Pixabay.com

Rosyjski atak na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało lotnictwo, znów wysłano alerty RCB

„Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko podkreśliło, że podjęto działania zgodne z obowiązującymi procedurami. „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny

Wysłano także alert RCB do mieszkańców części województwa lubelskiego. „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmi wiadomość.

Alert trafił m.in. do mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej oraz wielu powiatów województwa lubelskiego.

Dowództwo zaznaczyło, że podjęte działania mają charakter zapobiegawczy. „Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Wojsko zapewniło również, że stale śledzi sytuację, a podległe mu siły „pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.

Sonda
Czy stosujesz się do zaleceń z alertów RCB?
Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALERT RCB
WOJNA NA UKRAINIE