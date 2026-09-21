Polska poderwała myśliwce. Na Lubelszczyźnie znów alerty RCB

Rosyjski atak na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało lotnictwo, znów wysłano alerty RCB

„Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko podkreśliło, że podjęto działania zgodne z obowiązującymi procedurami. „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny

Wysłano także alert RCB do mieszkańców części województwa lubelskiego. „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmi wiadomość.

Alert trafił m.in. do mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej oraz wielu powiatów województwa lubelskiego.

Dowództwo zaznaczyło, że podjęte działania mają charakter zapobiegawczy. „Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Wojsko zapewniło również, że stale śledzi sytuację, a podległe mu siły „pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.

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❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne… pic.twitter.com/6TPBH0qKYG— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 21, 2026