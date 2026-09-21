Koniec biedy czy dalej zupki chińskie? Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Kaskady z poniedziałku (21.09.2026)

Poniedziałek nie musi być straszny, jeśli twoje liczby właśnie zamieniły się w konkretną wygraną. Sprawdź wyniki Lotto z poniedziałku 21 września 2026 roku i przekonaj się, czy Ekstra Pensja albo szybka Kaskada zmienią twoje życie o sto osiemdziesiąt stopni. Zamiast martwić się początkiem tygodnia, spójrz na dzisiejsze liczby i zobacz, czy los uśmiechnął się właśnie do ciebie.

Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.