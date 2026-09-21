Koniec biedy czy dalej zupki chińskie? Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Kaskady z poniedziałku (21.09.2026)

Redakcja se.pl
2026-09-21 13:35

Poniedziałek nie musi być straszny, jeśli twoje liczby właśnie zamieniły się w konkretną wygraną. Sprawdź wyniki Lotto z poniedziałku 21 września 2026 roku i przekonaj się, czy Ekstra Pensja albo szybka Kaskada zmienią twoje życie o sto osiemdziesiąt stopni. Zamiast martwić się początkiem tygodnia, spójrz na dzisiejsze liczby i zobacz, czy los uśmiechnął się właśnie do ciebie.

Zbliżenie na kupon Lotto z wydrukowanymi liczbami i logo gry. Wyniki losowań sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 21.09.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 21.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 21.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 21.09.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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