Nocne zderzenie busa z ciężarówką na DK17. Dwie kobiety w szpitalu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-21 12:08

Dwie kobiety podróżujące busem odniosły obrażenia w wyniku nocnego zderzenia w Hrebennem. Samochód marki Renault prowadzony przez 54-letniego Ukraińca wjechał w tył naczepy pojazdu ciężarowego, który stał w kolejce do przejścia granicznego. Mundurowi zdecydowali o odebraniu kierowcy uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Rozbity biały bus po uderzeniu w tył naczepy ciężarówki na trasie DK17. O wypadku w Hrebennem przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KPP Tomaszów Lubelski/ Materiały prasowe

Sytuacja miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę, z 19 na 20 września. Około godziny 1:40 służby ratunkowe z Tomaszowa Lubelskiego zostały powiadomione o wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Hrebenne. - Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 54-letni ob. Ukrainy kierujący busem m-ki Renault, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, wjechała w tył naczepy stojącej na poboczu ciężarówki, oczekującej w kolejce do przejścia granicznego w Hrebennem - informuje aspirant Małgorzata Pawłowska.

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W busie znajdowały się łącznie trzy osoby. Oprócz kierującego były to dwie obywatelki Ukrainy, w wieku 23 oraz 27 lat. Poszkodowane pasażerki, w związku z odniesionymi urazami, zostały niezwłocznie przetransportowane do szpitala. Osoby kierujące busem oraz pojazdem ciężarowym nie potrzebowały interwencji ratowników medycznych.

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Zbadanie alkomatem wykazało, że 54-latek nie był pod wpływem alkoholu w momencie zderzenia. Z uwagi na drastyczne zlekceważenie zasad bezpieczeństwa na drodze, funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy. Służby zarekwirowały także dokumenty rejestracyjne zniszczonego samochodu dostawczego oraz uszkodzonej naczepy.

Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tego wypadku.

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