Osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Nie żyje młody kierowca

Wypadek wydarzył się około godz. 10.40 w miejscowości Hola.

Na drodze krajowej nr 2 zderzyły się ford i ciężarowa scania z dłużycą.

Według wstępnych ustaleń ford zjechał na przeciwny pas ruchu.

30-letni kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu.

Do tragedii doszło wczoraj około godz. 10.40 na drodze krajowej nr 2. Według wstępnych ustaleń policjantów 30-latek kierujący fordem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Nadjeżdżała nim ciężarowa scania z dłużycą, prowadzona przez 49-letniego mężczyznę. Doszło do czołowego zderzenia pojazdów. Kierowca forda poniósł śmierć na miejscu.

Badanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy wykazało, że 49-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Decyzją prokuratora ciało zmarłego zostało zabezpieczone do dalszych badań. - Ustalamy wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku oraz apelujemy o rozwagę na drodze! - przekazała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

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