Szukali jej czerwoną notą Interpolu. 41-letnia Ukrainka wpadła w Polsce

Zatrzymanie 41-letniej Ukrainki w Lublinie

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wpadli na trop 41-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta była poszukiwana od grudnia 2023 roku na podstawie czerwonej noty Interpolu. Zatrzymania dokonano w mieszkaniu, w którym przebywała na terenie Lublina. Sierżant Jagoda Jawor z lubelskiej policji zaznaczyła w oficjalnym komunikacie, że 41-latka w ogóle nie spodziewała się pojawienia mundurowych i była bardzo zaskoczona ich widokiem.

Według informacji przekazanych przez śledczych, zatrzymana kobieta jest podejrzewana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym profilem działalności tej szajki było kupowanie i magazynowanie substancji psychotropowych w celu czerpania korzyści majątkowych. Policjanci powiązali 41-latkę z procederem dotyczącym około 12 kilogramów nielegalnych środków.

Tymczasowy areszt dla poszukiwanej obywatelki Ukrainy

Bezpośrednio po ujęciu obywatelka Ukrainy została przewieziona do prokuratury, gdzie usłyszała stosowne zarzuty. Zapadła również decyzja o zastosowaniu wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Za czyny, o które jest podejrzewana, może spędzić za kratkami nawet do 10 lat.

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Lubelska policja apeluje do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich informacji na temat osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Kontaktować się można z Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie pod numerem telefonu 798 003 676.