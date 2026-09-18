Szukali jej czerwoną notą Interpolu. 41-letnia Ukrainka wpadła w Polsce

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-18 11:04

41-letnia obywatelka Ukrainy, poszukiwana od grudnia 2023 roku czerwoną notą Interpolu, została zatrzymana przez "Lubelskich Łowców Głów". Kobieta przebywała w jednym z mieszkań na terenie Lublina i była kompletnie zaskoczona wizytą funkcjonariuszy. Sąd zdecydował już o jej tymczasowym aresztowaniu.

Była bardzo zaskoczona. Policjanci weszli do mieszkania 41-letniej Ukrainki
Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe

Zatrzymanie 41-letniej Ukrainki w Lublinie

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wpadli na trop 41-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta była poszukiwana od grudnia 2023 roku na podstawie czerwonej noty Interpolu. Zatrzymania dokonano w mieszkaniu, w którym przebywała na terenie Lublina. Sierżant Jagoda Jawor z lubelskiej policji zaznaczyła w oficjalnym komunikacie, że 41-latka w ogóle nie spodziewała się pojawienia mundurowych i była bardzo zaskoczona ich widokiem.

Według informacji przekazanych przez śledczych, zatrzymana kobieta jest podejrzewana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym profilem działalności tej szajki było kupowanie i magazynowanie substancji psychotropowych w celu czerpania korzyści majątkowych. Policjanci powiązali 41-latkę z procederem dotyczącym około 12 kilogramów nielegalnych środków.

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Tymczasowy areszt dla poszukiwanej obywatelki Ukrainy

Bezpośrednio po ujęciu obywatelka Ukrainy została przewieziona do prokuratury, gdzie usłyszała stosowne zarzuty. Zapadła również decyzja o zastosowaniu wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Za czyny, o które jest podejrzewana, może spędzić za kratkami nawet do 10 lat.

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Lubelska policja apeluje do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich informacji na temat osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Kontaktować się można z Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie pod numerem telefonu 798 003 676.

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